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Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor

2024-05-17 11:14:00
Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor

6 Ekim 2023 tarihinden bu yana takım takım çalıştırmayan Şenol Güneş, sahalara geri dönüyor.

#1
Foto - Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor

71 yaşındaki deneyimli teknik adam, milli takım yönetmeye çok yakın.

#2
Foto - Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

#3
Foto - Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor

Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan federasyon yetkilisi, görüşmelerin hızlı ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.

#4
Foto - Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor

Şenol Güneş, 2007-09 yılları arasında Güney Kore ekibi Seul'u çalıştırmıştı.

#5
Foto - Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor

Deneyimli teknik adam son olarak Beşiktaş'ta görev almıştı.

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