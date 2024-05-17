2024-05-17 11:14:00 Anlaşmaya çok yakın! Yeni takımı belli oluyor
6 Ekim 2023 tarihinden bu yana takım takım çalıştırmayan Şenol Güneş, sahalara geri dönüyor.
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6 Ekim 2023 tarihinden bu yana takım takım çalıştırmayan Şenol Güneş, sahalara geri dönüyor.
71 yaşındaki deneyimli teknik adam, milli takım yönetmeye çok yakın.
Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan federasyon yetkilisi, görüşmelerin hızlı ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Şenol Güneş, 2007-09 yılları arasında Güney Kore ekibi Seul'u çalıştırmıştı.
Deneyimli teknik adam son olarak Beşiktaş'ta görev almıştı.
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