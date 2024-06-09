2024-06-09 12:10:15 Yeni Peugeot 3008 yenilendi! Makyajlanan otomobili görenlere ‘keşke benim olsa’ dedirtiyor! Peki araç ne zaman Türkiye yollarında olacak?
Peugeot'un ileri teknolojilerle geliştirdiği yeni nesil fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 100 kilometrede 5,6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 kilometreye varan menzilli 210 HP'lik yüzde 100 elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.