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AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

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DHA Giriş Tarihi:

AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Karaburun’da kurulan proje, yenilenebilir enerji alanında yerli teknolojiyle geliştirilen örnek uygulamalardan biri olarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamayı hedefliyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Türkiye’nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı hayata geçirdik" dedi.

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Foto - AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek önemli bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı, Karaburun Limanı’nda düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Programa İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Foto - AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

Karadeniz’in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemi sayesinde Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor. Yapılan AR-GE çalışmalarıyla 60 kilovat kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun Sosyal Tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy Kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

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Foto - AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy’ün enerji dönüşümünü takip eden değil, öncülük eden belediyelerden biri olmayı hedeflediğini belirterek, “Hedefimiz yalnızca elektrik üretmek değil; yerli ve milli teknolojileri geliştirerek Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmaktır. Bir sonraki aşamada rüzgar türbinleri ve güneş panellerini de sisteme entegre ederek Karaburun’u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği örnek bir enerji adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

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Foto - AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

Candaroğlu, 'Yeşil Mavi Arnavutköy' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin, çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olacağını belirterek emeği geçen tüm kurumlara, akademisyenlere ve teknik ekiplere teşekkür etti.

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Foto - AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

İstanbul Milletvekili Seda Gören ise projenin yalnızca Arnavutköy için değil, Türkiye’nin enerji geleceği açısından da önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

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Foto - AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

İklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çeken Gören, Türkiye’nin COP31 İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağı süreçte böyle bir projenin hayata geçirilmesinin büyük anlam taşıdığını belirterek, “Bugün sadece bir lansman gerçekleştirmiyoruz. Yıllar sonra bu teknoloji Türkiye’nin farklı noktalarında uygulandığında ilk adımın Arnavutköy’de atıldığı konuşulacak. Karadeniz’in hırçın dalgalarını enerjiye dönüştüren bu vizyoner yatırım ülkemiz adına çok kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.

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Foto - AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sistem devreye alınarak deniz dalga enerjisinden üretilen elektrikle Karaburun sahilindeki aydınlatmalar aktif hale getirildi. Daha sonra katılımcılar üretim alanını gezerek sistemin çalışma prensibi hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Böylece Türkiye’nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı resmen hizmete başlamış oldu.

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