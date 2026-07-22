AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü
Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Karaburun’da kurulan proje, yenilenebilir enerji alanında yerli teknolojiyle geliştirilen örnek uygulamalardan biri olarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamayı hedefliyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Türkiye’nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı hayata geçirdik" dedi.