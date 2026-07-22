AK Partili belediyeden Türkiye’de bir ilk Hırçın dalgalar enerjiye dönüştü

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy’ün enerji dönüşümünü takip eden değil, öncülük eden belediyelerden biri olmayı hedeflediğini belirterek, “Hedefimiz yalnızca elektrik üretmek değil; yerli ve milli teknolojileri geliştirerek Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmaktır. Bir sonraki aşamada rüzgar türbinleri ve güneş panellerini de sisteme entegre ederek Karaburun’u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği örnek bir enerji adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.