Yeni “çelik yumruk” deniliyor! Hedefini 3 kilometreden avlayan yerli üretim ilk Boxer’lar sahaya indi

Avustralya, savunma sanayiinde tarihi bir eşiği aşarak kendi tesislerinde ürettiği ilk Boxer Muharebe Keşif Araçlarını (CRV) törenle teslim aldı. 30 mm otomatik top ve gelişmiş tanksavar füze sistemleriyle donatılan bu modüler canavarlar, sadece kıta savunmasını güçlendirmekle kalmayıp Almanya’ya ihraç edilecek dev bir üretim hattının da kapısını açtı. Hem hava patlamalı mühimmatı hem de dijital muharebe yönetim sistemleriyle donatılan Boxer’lar, modern savaş meydanlarının en korkutucu aktörlerinden biri olmaya aday.