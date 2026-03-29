Parasını takır takır alıp F-35’leri Türkiye’ye vermeyen ABD’den şaşırtan karar! İmzalar atıldı, baştan aşağı yenileniyor İsrail’in sinsi planını Türkiye çökertti! Erdoğan’dan Trump’a telefon: “Gözümüzü kırpmadan vururuz” Askeri personel, benzincide dehşet saçtı! Sebebi “pes” dedirtti Yeni “çelik yumruk” deniliyor! Hedefini 3 kilometreden avlayan yerli üretim ilk Boxer’lar sahaya indi ABD'de Trump'a büyük öfke! On binlerce kişi yürüdü Füzeler cep yakıyor! İHA'ları düşürebilen otonom silah ürettiler Herkes 'bu nasıl oldu' diye konuşuyor! '10 bin tane İHA düşürdük' İsrail'e uyku haram! Türkiye'nin 5. nesil uçağı KAAN'dan müthiş haber 'F-35'ler duyurulacak' deniyordu! İngilizler Trump'ın Ankara planını deşifre etti
Yeni "çelik yumruk" deniliyor! Hedefini 3 kilometreden avlayan yerli üretim ilk Boxer’lar sahaya indi
Yeni "çelik yumruk" deniliyor! Hedefini 3 kilometreden avlayan yerli üretim ilk Boxer'lar sahaya indi

Avustralya, savunma sanayiinde tarihi bir eşiği aşarak kendi tesislerinde ürettiği ilk Boxer Muharebe Keşif Araçlarını (CRV) törenle teslim aldı. 30 mm otomatik top ve gelişmiş tanksavar füze sistemleriyle donatılan bu modüler canavarlar, sadece kıta savunmasını güçlendirmekle kalmayıp Almanya’ya ihraç edilecek dev bir üretim hattının da kapısını açtı. Hem hava patlamalı mühimmatı hem de dijital muharebe yönetim sistemleriyle donatılan Boxer’lar, modern savaş meydanlarının en korkutucu aktörlerinden biri olmaya aday.

Araçlar, Canberra’nın 211 adet Boxer Muharebe Keşif Aracı tedarik etmeyi amaçladığı LAND 400 Faz 2 programı kapsamında, Rheinmetall tesislerinde üretildi. Teslimat, Avustralya’nın zırhlı platformları ithal etmekten yerli üretimi sürdürmeye geçişinde kritik bir aşama oldu ve bakım, modernizasyon ile ihracat potansiyeli açısından uzun vadeli sonuçlar doğuracak.

Teslim edilen ilk paket, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) için toplam 211 adet Boxer CRV’yi kapsayan programın bir bölümünü oluşturuyor. Program kapsamında daha önce Almanya’da monte edilen ve Avustralya Ordusu tarafından kullanılan 25 adet araç da bulunuyor. Block I aşamasında teslim edilen bu araçlar; 12 adet keşif ve 13 adet çok amaçlı modelden oluşuyor.

Redbank’teki üretim hattı, kalan Block II araçları için merkezi rol üstleniyor. Program yalnızca yerel ihtiyaçlarla sınırlı kalmıyor; Rheinmetall Defence Australia, Alman Ordusu için 100’den fazla Boxer Ağır Silah Taşıyıcı modelinin üretimini de yürütüyor. Söz konusu sözleşmenin değeri 1 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Bu gelişme, Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy tarafından doğrulandı. Conroy, teslim edilen ilk yedi aracı, gelişen egemen sanayi kabiliyeti ile Almanya ile derinleşen ortaklığın bir göstergesi olarak sundu.

Boxer CRV programı, Avustralya Ordusu’nun zırhlı muharebe aracı kabiliyetini modernize etmeyi amaçlayan LAND 400 Faz 2’nin bir parçasını oluşturuyor. Program, 1996 yılında hizmete giren Australian Light Armoured Vehicle’ın yerini almayı hedefliyor. Halihazırda devam eden Block II üretim aşaması; keşif, bakım-onarım, kurtarma, komuta-kontrol ve müşterek ateş desteği ile gözetleme görevlerini kapsayan beş varyantta toplam 186 adet aracı içeriyor.

Boxer CRV, görev modülü konsepti etrafında şekillenen modüler bir zırhlı muharebe aracı olarak farklı görevler arasında hızlı yeniden yapılandırma imkânı sunuyor. Keşif modeli, 30 mm otomatik top ile donatılmış Lance kulesi içeriyor. Bu sistem, hava patlamalı mühimmat kullanarak siper arkasındaki hedeflere karşı etkili oluyor ve dakikada yaklaşık 200 atım hızına ulaşıyor. Mühimmat türüne bağlı olarak 3.000 metrenin üzerinde etkili menzil sağlıyor.

Araçta ayrıca 5,5 kilometre menzile sahip tanksavar güdümlü füze sistemi bulunuyor. Tandem harp başlığı, modern reaktif zırhları etkisiz hale getirmek üzere tasarlanıyor. Sensör sistemi ise termal görüntüleme, gündüz kameraları ve lazer mesafe ölçerleri bir araya getirerek düşük görüş koşullarında uzun menzilli hedef tespiti sağlıyor ve dijital muharebe yönetim sistemlerine entegre şekilde çalışıyor.

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması CHP yandaşı Nevşin Mengü'yi çileden çıkardı. Meng..
MHP’de ajan depremi: "Seni izliyoruz dümenci alçak!"
Gündem

MHP’de ajan depremi: “Seni izliyoruz dümenci alçak!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) koridorları hareketli saatler yaşıyor. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzeri..
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'e bu sabah balistik füzenin ardından seyir füzesi de fırlattı.
Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı
Siyaset

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunda 23. Dönemi açılışında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan..
Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’
Gündem

Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım için dün yapılması planlanan eylem ..
CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması arpasını CHP'den alan fondaşları isyan ettirdi...
