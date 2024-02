'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

Adıyaman'ın depremden önce turizm açısından çok önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Hacı Mahmut Çalışkan, "Dünyanın 8. harikası olan Nemrut Dağı'mız çok iyi turist çekmekteydi. Dünyada ancak sayılı yerlerde çıplak gözle güneşi görebileceğiniz, güneş gözlüğü takmadan güneşin doğuşunu izleyebileceğiniz bir dağımız vardı. Memleketimiz misafirperver. İnsanları kucaklayan, bir soru sorulduğunda elinde işi varsa bile elindeki işi bırakıp adres gösteren bir memleket. Güzel bir yaşantımız vardı. Yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. 6 Şubat sabahı ne yazık ki Adıyaman'ımız Acıyaman oldu. Çok kayıplarımız var. Çok sakat kalanımız oldu. Acımız çok büyük. Devletimiz sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Şu anki durumu soracak olursanız devletimiz yine üzerine düşeni yaptı. Bizim iş yerlerimiz yıkılmasına rağmen acilen iş yerleri yapıldı. Prefabrik binalarda şu an hizmet vermekteyiz. Evleri yıkılanlar konteynerlere yerleştirildi. Şu an çok acil toparlanması gereken bir ildeyiz. İş yerlerimiz yıkılmış, Emlak Konut çalışmaya başladı. Bu çalışmalarla birlikte dükkanlarımız da bir an evvel yapılıp faaliyete geçerse biz daha çabuk hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu. "İhtiyacımız olanı almalıyız, fazlasını almak dinimizde haramdır" Şehrin yüksek bölgelerinde oluşturulan yeni yerleşim yerlerinde çok hummalı çalışmaların devam ettiğini aktaran Çalışkan, "8 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız gelecek, burada da bazı konutları teslim edecek diye duyduk. İnşallah çok çabuk o konutların bitirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyoruz. Devletimiz elinden geleni yapıyor ama biz vatandaş olarak, müslüman olarak ihtiyacımız olanı almalıyız. Onun dışında fazlasını almak dinimizde haramdır. Evi sağlam olup 2 evini kiraya verip konteyner kentte oturanlar var. Bunun sebebi elektrik bedava, yemek bedava, para desteği var deyip evini barkını kiralayıp konteyner kentte kalanlar var. Ben bu insanları kınıyorum. Biz insanlar balık gibiyiz, çok çabuk unutuyoruz. Az hasarlı olup evleri onarıldıktan sonra evlerine geçen oldu ama orta hasarlı evleri onarıp az hasarlı olarak oturanlar var. Böyle bir şey olamaz, bu resmen kendi canlarına kastetmeleridir" ifadelerini kullandı. Hayrullah Seçilmiş ise, "Biz 6 Şubat'ı gördük, Allah hiçbir ile böyle bir olay yaşatmasın. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Ancak devlet yetkililerinden bir an önce çarşı merkezindeki hasarlı binaların yıkılmasını istiyoruz. İnsanlar çarşıya gitmekten korkuyorlar. Eşim çarşıya çıkmak istemiyor. Çünkü yıkık binaları gördüğü anda deprem anında yaşadıkları aklına geliyor. Sil baştan bir Adıyaman istiyoruz. Bir an evvel memleketimizin kalkınmasını istiyoruz" diye konuştu.