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'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi
Yaşam
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'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

2024-02-05 17:04:04
'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

Kahramanmaraş depremlerini en derinden hisseden Adıyaman'da şehrin bin 115 metre üzerinde yükselen yeni yerleşim yeri, bulunduğu konum ve arazi yapısındaki sağlamlık sebebiyle binlerce depremzedeye yeni umut oldu.

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Foto - 'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

Adıyaman'da dağın zirvesi tıraşlanarak oluşturulan bölgede yükselen yeni konutlar ve etrafındaki suru andıran kayalıklar gökyüzünden adeta bir kale gibi görünüyor. Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği il olarak bilinen Adıyaman'da şehre tepeden bakan yeni konutlar sahip olduğu uçsuz bucaksız Adıyaman Ovası ve Nemrut Dağı manzarasıyla adeta burada güneş hiç batmayacak dedirtiyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktası olarak bilinen Nemrut Dağı ile her yıl binlerce turisti bağrına basan doğunun kültür merkezi Adıyaman, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerin başında geliyor. 635 bin nüfuslu ilde meydana gelen depremlerde kentte toplam 8 bin 387 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 953 binada depremde yerle bir oldu. 4 bin 500 iş yeri ise kullanılmaz hale geldi. 20 bine yakın binada yıkım çalışması devam sürerken, toplam 44 bin 352 deprem konutunun inşası devam ediyor.

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Foto - 'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde Emlak Konut tarafından yapılan bin 115 metre yükseklikte dağın tepesi tıraşlanarak oluşturulan 2 hektarlık alanda bulutların arasında yükselen yeni Adıyaman, dron ile görüntülendi. İndere bölgesinde 826 bloktan oluşan kentsel alanda toplam 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor. Güneşin doğuşunun en iyi izlendiği kentin sakinleri ise bir an önce eski hayatlarına ve yeni konutlarına kavuşacakları günleri iple çekiyor. Depremin yaşandığı 6 Şubat sabahından bu zamana kadar şehri terk etmeyip konteynerde turizm hizmeti vermeye devam eden doğma büyüme Adıyamanlı Hacı Mahmut Çalışkan, "Doğduğun yer önemli değil doyduğun yer önemli derlerdi. Öyle değilmiş gerçekten. İnsanın doğduğu yer çok önemli; eşimiz, dostumuz, çevremiz, işimiz hep burada. Nereye bırakıp nereye gideceğiz" dedi. Deprem zamanı Adıyaman halkının yüzde 50'lik bir kısmının batıya başka şehirlere göç ettiğini belirten Çalışkan, "O gidenlerin yüzde 25'i geri döndü. Burada sahip olduğu huzuru dışarıda bulamadı insanlar. Sonuç itibarıyla burada konteynerde de kalsa geri memleketine dönmek zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

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Foto - 'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi

Adıyaman'ın depremden önce turizm açısından çok önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Hacı Mahmut Çalışkan, "Dünyanın 8. harikası olan Nemrut Dağı'mız çok iyi turist çekmekteydi. Dünyada ancak sayılı yerlerde çıplak gözle güneşi görebileceğiniz, güneş gözlüğü takmadan güneşin doğuşunu izleyebileceğiniz bir dağımız vardı. Memleketimiz misafirperver. İnsanları kucaklayan, bir soru sorulduğunda elinde işi varsa bile elindeki işi bırakıp adres gösteren bir memleket. Güzel bir yaşantımız vardı. Yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. 6 Şubat sabahı ne yazık ki Adıyaman'ımız Acıyaman oldu. Çok kayıplarımız var. Çok sakat kalanımız oldu. Acımız çok büyük. Devletimiz sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Şu anki durumu soracak olursanız devletimiz yine üzerine düşeni yaptı. Bizim iş yerlerimiz yıkılmasına rağmen acilen iş yerleri yapıldı. Prefabrik binalarda şu an hizmet vermekteyiz. Evleri yıkılanlar konteynerlere yerleştirildi. Şu an çok acil toparlanması gereken bir ildeyiz. İş yerlerimiz yıkılmış, Emlak Konut çalışmaya başladı. Bu çalışmalarla birlikte dükkanlarımız da bir an evvel yapılıp faaliyete geçerse biz daha çabuk hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu. "İhtiyacımız olanı almalıyız, fazlasını almak dinimizde haramdır" Şehrin yüksek bölgelerinde oluşturulan yeni yerleşim yerlerinde çok hummalı çalışmaların devam ettiğini aktaran Çalışkan, "8 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız gelecek, burada da bazı konutları teslim edecek diye duyduk. İnşallah çok çabuk o konutların bitirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyoruz. Devletimiz elinden geleni yapıyor ama biz vatandaş olarak, müslüman olarak ihtiyacımız olanı almalıyız. Onun dışında fazlasını almak dinimizde haramdır. Evi sağlam olup 2 evini kiraya verip konteyner kentte oturanlar var. Bunun sebebi elektrik bedava, yemek bedava, para desteği var deyip evini barkını kiralayıp konteyner kentte kalanlar var. Ben bu insanları kınıyorum. Biz insanlar balık gibiyiz, çok çabuk unutuyoruz. Az hasarlı olup evleri onarıldıktan sonra evlerine geçen oldu ama orta hasarlı evleri onarıp az hasarlı olarak oturanlar var. Böyle bir şey olamaz, bu resmen kendi canlarına kastetmeleridir" ifadelerini kullandı. Hayrullah Seçilmiş ise, "Biz 6 Şubat'ı gördük, Allah hiçbir ile böyle bir olay yaşatmasın. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Ancak devlet yetkililerinden bir an önce çarşı merkezindeki hasarlı binaların yıkılmasını istiyoruz. İnsanlar çarşıya gitmekten korkuyorlar. Eşim çarşıya çıkmak istemiyor. Çünkü yıkık binaları gördüğü anda deprem anında yaşadıkları aklına geliyor. Sil baştan bir Adıyaman istiyoruz. Bir an evvel memleketimizin kalkınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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