2024-07-07 18:25:55 Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in anne acısı
Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in annesi Cahide Gülümseyen, 94 yaşında Hakk'a yürüdü.
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Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in annesi Cahide Gülümseyen, 94 yaşında Hakk'a yürüdü.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle bir süredir hastanede tedavi gören Cahide anne, önceki gün vefat etti.
Cahide anne için dün İstanbul Başakşehir 5. Etap İmam-ı Azam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Camide taziyeleri kabul eden Ahmet Gülümseyen'i bu acili gününde Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. Cahide anne, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Şamlar Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
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