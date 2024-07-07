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Aktüel
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Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in anne acısı

2024-07-07 18:25:55
Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in anne acısı

Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in annesi Cahide Gülümseyen, 94 yaşında Hakk'a yürüdü.

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Foto - Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in anne acısı

Yaşlılığa bağlı nedenlerle bir süredir hastanede tedavi gören Cahide anne, önceki gün vefat etti.

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Foto - Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in anne acısı

Cahide anne için dün İstanbul Başakşehir 5. Etap İmam-ı Azam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Foto - Yazarımız Ahmet Gülümseyen'in anne acısı

Camide taziyeleri kabul eden Ahmet Gülümseyen'i bu acili gününde Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dostları ve akrabaları yalnız bırakmadı. Cahide anne, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Şamlar Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

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