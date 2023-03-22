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Yaya geçidini kullanmayan genç kızlar ölümden döndü

2023-03-22 19:41:59
Yaya geçidini kullanmayan genç kızlar ölümden döndü

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan kavşakta meydana geldi.

#1
Foto - Yaya geçidini kullanmayan genç kızlar ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanmayan yabancı uyruklu İ.H. (22) ve ismi öğrenilemeyen diğer genç kıza, Mürsel Ş.(66) idaresindeki 55 VH 270 plakalı otomobil çarptı.

#2
Foto - Yaya geçidini kullanmayan genç kızlar ölümden döndü

Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kızlar yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine kaza yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yaya geçidini kullanmayan genç kızlar ölümden döndü

Yaralı İ.H. ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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