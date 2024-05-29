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Yaşlı kadının yardım feryadı: 96 yaşındaki annesini böyle terk etti!

2024-05-29 10:32:59
Yaşlı kadının yardım feryadı: 96 yaşındaki annesini böyle terk etti!

Gazeteci Müge Anlı'nın programına oğlunu bulmak için başvuran annenin ilginç hikayesi izleyenleri şaşırttı. Bursa'da 44 yaşındaki Bülent Dalgın, uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından "yuvarlak ekmek aldı" diye evi terk etti. Oğlunun hayatından endişe ettiği için kayıp başvurusunda bulunan Zeliha Hanım 26 gündür evinin balkonundan oğunun yolunu gözleyerek dönmesini bekliyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 96 yaşındaki annesi Zeliha Dalgın ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Bülent Dalgın, fırına ekmek almaya gönderdiği annesinden uzun ekmek almasını istedi. Fırına gittiğinde uzun ekmek bulamayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yuvarlak ekmek aldığı için oğlu evi terk ederek kayıplara karıştı.

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Foto - Yaşlı kadının yardım feryadı: 96 yaşındaki annesini böyle terk etti!

ANNESİ UZUN EKMEK ALMADIĞI İÇİN EVİ TERK ETTİ Uzun ekmek alıp almadığını soran oğluna uzun ekmek kalmadığı için yuvarlak ekmek almadığını söyleyince de anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Annesine "sen uzun ekmek almamak için yalan söylüyorsun" diyen Bülent Dalgın evden çıktı ve bir daha da eve geri dönmedi.

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Foto - Yaşlı kadının yardım feryadı: 96 yaşındaki annesini böyle terk etti!

OĞLUNU BULMAK İÇİN MÜGE ANLI'YA ÇIKTI Oğlunun hayatından endişe eden Zeliha Dalgın polisi ve jandarmayı arayarak kayıp ihbarı verdikten sonra Gazeteci Müge Anlı'nın Tatlı-Sert programına da çıktı. 26 gündür evinin balkonundan bir an olsun ayrılmayan Zeliha Dalgın yaşlı gözlerle oğlunun eve dönmesini ve ona bir an önce kavuşmayı bekliyor.

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Foto - Yaşlı kadının yardım feryadı: 96 yaşındaki annesini böyle terk etti!

"NE OLUR EVİNDE DÖN YAVRUM" Ağlamaktan göz pınarları kuruyan anne Dalgın," 26 gün oldu. Karşılıklı televizyon izliyorduk. Bana sebepsiz yere kızdı. "Anne ekmek al ama uzun ekmek al" dedi. "Tamam uzun ekmek alırım çocuğum" dedim. Uzun ekmek yoktu fırında yuvarlak ekmek aldım. "Geldim uzun ekmek yoktu çocuğum" dedim. "O zaman sen yalan söylüyorsun uzun ekmek almak istemiyorsun" dedi kızdı ve gitti. Düzenli ilaç kullanıyordu. Saatini hiç geciktirmiyordum. 26 gündür balkonda onu gözlüyorum, ne olur yalvarıyorum. Dön evine çocuğum, yavrum seni çok özledim ben. Ne olur dön evine" dedi.

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