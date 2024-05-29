2024-05-29 10:32:59 Yaşlı kadının yardım feryadı: 96 yaşındaki annesini böyle terk etti!
Gazeteci Müge Anlı'nın programına oğlunu bulmak için başvuran annenin ilginç hikayesi izleyenleri şaşırttı. Bursa'da 44 yaşındaki Bülent Dalgın, uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından "yuvarlak ekmek aldı" diye evi terk etti. Oğlunun hayatından endişe ettiği için kayıp başvurusunda bulunan Zeliha Hanım 26 gündür evinin balkonundan oğunun yolunu gözleyerek dönmesini bekliyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 96 yaşındaki annesi Zeliha Dalgın ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Bülent Dalgın, fırına ekmek almaya gönderdiği annesinden uzun ekmek almasını istedi. Fırına gittiğinde uzun ekmek bulamayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yuvarlak ekmek aldığı için oğlu evi terk ederek kayıplara karıştı.