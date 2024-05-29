2024-05-29 14:00:55 Yaşlanmayı yavaşlatan tek egzersiz işte bu! Bilim insanları açıkladı
Bir doktor, yaşlanmayı 'geciktirebilecek' harika bir egzersizi ortaya çıkardı. Zamanla hepimizin yüzünde kırışıklıklar saçında beyazlar çıkmaya başlasa da çoğumuz bu durumu tersine çevirmenin bir yolunu arıyor. İşte bu basit egzersiz de size tam olarak bunu vadediyor. Ancak yaşlanma sürecini durdurmak istiyorsanız görünüşe göre süreci 'yavaşlattığı' kanıtlanmış belirli bir aktivite var. Sabah gazetesinin haberine göre, Dr. Michael Mosley, Hatha yoganın potansiyel faydalarından bahsetti. Healthline'ın tanımına göre Hatha yoga, günümüzde öğretilen en yaygın yoga türlerinin birçoğunu kapsayan bir şemsiye terimdir. Katılımcılar, vücutlarını yavaş ama kasıtlı bir şekilde hareket ettirerek, hem güç hem de esnekliği zorlayan pozlar yaparlar. Ayrıca, Hatha yoga, kontrollü nefes alma ve duruş yoluyla rahatlama ve farkındalığa odaklanır.