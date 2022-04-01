Yaşlanmayı yavaşlatan 10 besin

Yeşil çay Yeşil çay sıradan bir içecek değil, çeşitli maddelerle dolu çok sağlıklı bir içecektir. Yeşil çay vücuttaki sağlıklı hücrelerin korunmasına yardımcı olur, onları hasar ve stresten korur. Bu, DNA'nın korunmasında önemli bir rol oynayan flavonoidler olarak bilinen antioksidanlar sayesinde gerçekleşir. Yeşil çay ayrıca ekstra kilo vermeye ve vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek epigallokateşin gallat (EGCG) içerir. Bu nedenle, kesinlikle daha genç görünmenize ve hissetmenize yardımcı olacaktır.