Ekonomi
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Kulislerde konuşulan en güçlü senaryoya göre; aralık enflasyonunun hedefe yakın gelmesi halinde SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,5-14 bandında, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,70-20,50 aralığında şekillenebilir. Bu tabloya göre en düşük emekli aylığının 19 bin-19 bin 250 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 26 bin 900-27 bin 500 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Milyonlarca asgari ücretli ve özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren 2026 asgari ücreti belli oldu. Net 22 bin 104 TL olan asgari ücrete 2026 yılından itibaren yüzde 27 zam yapıldı. Böylece asgari net ücret 28 bin 75 TL olurken, brüt ücret ise 33 bin 30 TL seviyesine yükseldi.

Asgari ücret artışının ardından gündemin bir diğer başlığı memur ve emekli maaşları oldu. Ocak ayının ilk haftasında aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, maaşlara yapılacak nihai zam oranlarının netleşmesi bekleniyor.

Normal şartlarda SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı doğrudan yansıtılırken, memur ve memur emeklilerinin artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık zam farkları da ortaya çıktı. Buna göre 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı artış yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17,56 oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, ikinci altı ayda enflasyonun aylık olarak genellikle yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini, kasım ayının yüzde 1'in altında gelmesinin sürpriz olduğunu belirtti. Aralık ayına ilişkin hedefin yüzde 1,61 olduğunu ifade eden Kurtuluş, bu seviyeye yakın bir gerçekleşme halinde yıllık enflasyonun yüzde 31-33 bandında oluşabileceğini kaydetti.

Kurtuluş, SSK ve Bağkur emeklilerinin 2025 yılı ikinci dönemi için enflasyon farkının yüzde 12,5 ile yüzde 14 aralığında gerçekleşebileceğini söyledi. Bu artışa ek olarak refah payı ihtimalinin de sıkça gündeme geldiğini belirten Kurtuluş, refah payı artışını çok beklemediklerini, açıklanacak enflasyon oranı ne çıkarsa maaşların o doğrultuda belirleneceğini ifade etti.

Memur ve memur emeklileri için hesaplamanın farklı olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alındığını hatırlattı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 17,55'lik artışın garanti hale geldiğini belirten Kurtuluş, aralık enflasyonu ile birlikte zam oranının yüzde 18,70 ile yüzde 20,50 bandına çıkabileceğini öngördü.

En düşük emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtuluş, geçmiş dönemlerde en düşük maaşların genellikle zam oranına yakın ya da biraz üzerinde belirlendiğini hatırlattı. Buna göre en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşının 16 bin 881 TL'den yüzde 12,5-14 aralığında artışla 19 bin-19 bin 250 TL bandına çıkabileceğini ifade etti. En düşük memur emeklisi maaşının ise 22 bin 671 TL'den yüzde 18,70-20,50 aralığında artışla 26 bin 900-27 bin 500 TL seviyelerine yükselebileceğini söyledi.

