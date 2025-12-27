Haber Merkezi Giriş Tarihi: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Kulislerde konuşulan en güçlü senaryoya göre; aralık enflasyonunun hedefe yakın gelmesi halinde SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,5-14 bandında, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,70-20,50 aralığında şekillenebilir. Bu tabloya göre en düşük emekli aylığının 19 bin-19 bin 250 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 26 bin 900-27 bin 500 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.