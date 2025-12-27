Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

En düşük emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtuluş, geçmiş dönemlerde en düşük maaşların genellikle zam oranına yakın ya da biraz üzerinde belirlendiğini hatırlattı. Buna göre en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşının 16 bin 881 TL'den yüzde 12,5-14 aralığında artışla 19 bin-19 bin 250 TL bandına çıkabileceğini ifade etti. En düşük memur emeklisi maaşının ise 22 bin 671 TL'den yüzde 18,70-20,50 aralığında artışla 26 bin 900-27 bin 500 TL seviyelerine yükselebileceğini söyledi.