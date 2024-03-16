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Yaşam
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Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

2024-03-16 20:07:03
Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'deki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 1. Etap Açılışı ve halk buluşması programına katıldı. Mitingde bazı kişiler, "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek LGBT" yazılı pankart açtı.

#1
Foto - Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçen seçimlerde bizim İstanbul'da ve Türkiye'de ittifaklarımız vardı. Sürsün istedik ama saygı duyduğumuz gerekçeleriyle ittifakın dışında kaldılar. İttifakın dışında yöneticiler kalabilir. Ancak geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun, İstanbul ittifakıydı." dedi. Sancaktepe'deki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 1. Etap Açılışı ve halk buluşması programına katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her tartışmanın su kaldırdığını ama altın ile metro hesabının şaşmadığını söyledi.

#2
Foto - Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

İstanbul'un 5 yıl önce bir karar verdiğine değinen Özel, "İBB'yi ilk alacağımız anlaşıldığında, panik halinde yollara döküldüler. Dediler ki 'Eğer CHP kazanırsa, İSPARK'ı filanca terör örgütüne verir.' Ama o günden bugüne hem İSPARK'ta hem bütün iştiraklerimizde ne kimsenin ekmeğine dokunduk ne ayrımcılık yaptık. Liyakate göre, gencecik insanları hangi siyasi görüşten olursa olsun, neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin ayırmadan, İstanbullu olmanın, bu memleketin bir evladı olmanın dışında hiç başka bir kritere bakmadan, Ekrem Başkan aldı, çalıştırdı ve büyük İstanbul hikayesini bu yüce gönüllülüğüyle, bu sevgisiyle başardı." diye konuştu. İBB'de 5 yıl önce kreş olmadığını dile getiren Özel, "Ekrem Başkan, İstanbul'da tam 100 tane ve Türkiye'de CHP'li belediyeler 300 tane kreş yaparak kazandırdılar. Şimdi anneler, güvenerek çocuklarını bırakacakları kreşlere sahipler." dedi.İstanbul'da yurt sorunu olduğuna dikkati çeken Özel, "Ekrem Başkan, İstanbul'da 14 tane, CHP'li belediyeler Türkiye'de 61 tane yurt yaptılar. Yurt yapmaya da kreş yapmaya da annelere de evlatlarına da sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yerel seçime 15 gün kaldığını, "Büyük bir zafer, büyük bir başarıya doğru adım adım gidiyoruz. Meydanlar dolu, heyecanlı, meydanlar sabırsız." sözleriyle hatırlatan Özel, ittifaklarla ilgili de şunları dile getirdi:

#3
Foto - Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

"Geçen seçimlerde bizim İstanbul'da ve Türkiye'de ittifaklarımız vardı. Sürsün istedik ama saygı duyduğumuz gerekçeleriyle ittifakın dışında kaldılar. İttifakın dışında yöneticiler kalabilir. Ancak geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun, İstanbul ittifakıydı. İstanbul ittifakında Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez'i var, göçmeni var. Bütün demokratlar var. Biz, İstanbul ittifakına inanıyoruz. İstanbul ittifakına güveniyoruz. İstanbul ittifakının mimarı, İstanbul ittifakının evladı, İstanbul'un 5 beş yılında emeği olan, gözünü asla ve asla kıymıktan sakınmayan, sizin için çalışan bir evladımız var. Türkiye'nin umudu, İstanbul'un gururu Ekrem İmamoğlu var. Ona güveniyoruz. Size inanıyoruz. Ekrem Başkan'ı ve İstanbul'u size emanet ediyorum."

#4
Foto - Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise metro hattı sürecinde, finansman ve yönetim becerileri ile iş ahlakları sayesinde bu süreci zor koşullar altında yönettiklerini söyledi. Büyük emek verdiklerini ifade eden İmamoğlu, "Ama bizim işimizde ne var biliyor musunuz? Gayret ve adalet var. Onun için bereket var, bereket." dedi.

#5
Foto - Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

Metro Meclis istasyonuna bir kreş de açtıklarını anlatan İmamoğlu, Sarıgazi istasyonunda da Kent Lokantası açacaklarını kaydetti.31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin'e ve kendisine destek isteyen İmamoğlu, metro hattının 15 gün ücretsiz olacağını duyurdu.Mitingde bazı kişiler, "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek LGBT" yazılı pankart açtı. Metro açılışıyla beraber Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan 6,5 kilometrelik Meclis, Sarıgazi, Sancaktepe ve Samandıra Merkez istasyonları hizmet vermeye başladı. Kaynak: AA

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