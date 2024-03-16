Yarım Genel Başkanların mitinginde LGBT bayrakları dalgalandı

İstanbul'un 5 yıl önce bir karar verdiğine değinen Özel, "İBB'yi ilk alacağımız anlaşıldığında, panik halinde yollara döküldüler. Dediler ki 'Eğer CHP kazanırsa, İSPARK'ı filanca terör örgütüne verir.' Ama o günden bugüne hem İSPARK'ta hem bütün iştiraklerimizde ne kimsenin ekmeğine dokunduk ne ayrımcılık yaptık. Liyakate göre, gencecik insanları hangi siyasi görüşten olursa olsun, neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin ayırmadan, İstanbullu olmanın, bu memleketin bir evladı olmanın dışında hiç başka bir kritere bakmadan, Ekrem Başkan aldı, çalıştırdı ve büyük İstanbul hikayesini bu yüce gönüllülüğüyle, bu sevgisiyle başardı." diye konuştu. İBB'de 5 yıl önce kreş olmadığını dile getiren Özel, "Ekrem Başkan, İstanbul'da tam 100 tane ve Türkiye'de CHP'li belediyeler 300 tane kreş yaparak kazandırdılar. Şimdi anneler, güvenerek çocuklarını bırakacakları kreşlere sahipler." dedi.İstanbul'da yurt sorunu olduğuna dikkati çeken Özel, "Ekrem Başkan, İstanbul'da 14 tane, CHP'li belediyeler Türkiye'de 61 tane yurt yaptılar. Yurt yapmaya da kreş yapmaya da annelere de evlatlarına da sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yerel seçime 15 gün kaldığını, "Büyük bir zafer, büyük bir başarıya doğru adım adım gidiyoruz. Meydanlar dolu, heyecanlı, meydanlar sabırsız." sözleriyle hatırlatan Özel, ittifaklarla ilgili de şunları dile getirdi: