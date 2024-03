Yaren Leylek, Adem Amcayı unuttu

29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Ancak bu yıl Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı Karaağaç köyündeki yuvalarında buluştu. Ne olduysa Nazlı'nın köye gelişinin ardından Adem amca ile Yaren leyleğin arasına kara kediler girdi. Nazlı ile vakit geçirmeyi tercih eden Yaren leylek eşinin yuvaya gelmesinin ardından Adem amcanın kayığına uğramaz oldu. Son 4 gündür her sabah göle açılıp elinde balıkla yarenin kayığa konmasını bekleyen Adem amca her şeye rağmen ısrarlı bekleyişini sürdürüyor.