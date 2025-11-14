  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakanlık duyurdu: Türk plakalıya işlem kolaylaşacak!

İBB’de yeni iddianame yolda! Beltur ve İsfalt için şok iddialar

Türkiye'ye savaş açan ülke balistik füzeyi ateşliyor: 8 bin km menzili var

İstanbul’daki kumpir ve midye faciası büyüyor! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti

Muazzez Abacı’nın dev serveti ortaya çıktı! Her şey ona kaldı

Tüm Türkiye’yi şaşırtan dev operasyon! 16 şirkete apar topar el konuldu! İşte suçlamalar

Hafta sonu hava sıcaklığı düşecek! İşte beyaz gelinliği giyecek şehirler

Yerin 7 bin 730 metre altına iniliyor! Dört ilde halk dualara başladı, müjdeli haberi bekliyor

13 ölü 30’dan fazla yaralı var! Saldırıdan İslam ülkesini sorumlu tuttular

CHP’de adaylık depremi yaşanıyor! Özgür Özel’den ilk büyük sinyal geldi
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Yapay zekâ teknolojileri hızla gelişirken milyonlarca meslek tehdit altında. Ancak uzmanlara göre bazı işler, “insan olmanın” gerektirdiği sezgi, empati ve yaratıcılık sayesinde robotlara hiçbir zaman bırakılmayacak. İngiliz medya kuruluşu UNILAD tarafından aktarılan ve TargetJobs tarafından hazırlanan son araştırma, yapay zekânın insani sezgiyi, duygusal zekâyı ve yaratıcı düşünme kapasitesini hâlâ taklit edemediğini ortaya koyuyor.

#1
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Otomasyon Tehdidi Büyüyor: Amazon’dan 14 Bin Kişilik İşten Çıkarma Geçtiğimiz haftalarda Amazon’un 14 bin çalışanı işten çıkararak otomasyona yönelmesi, yapay zekânın küresel iş gücü üzerindeki etkisini yeniden gözler önüne serdi. Küresel verilere göre yapay zekâ, 300 milyondan fazla tam zamanlı işi etkileyebilir. Bu durum, teknolojik dönüşümlerin şimdiye kadarki en hızlısı olarak kayıtlara geçiyor.

#2
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

En Büyük Tehlike Altındaki Meslekler Robotların ve algoritmaların hızla devraldığı iş alanları netleşmeye başladı: Veri girişi Müşteri hizmetleri Rutin idari işler Bazı teknik roller

#3
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Bu alanlarda yapay zekâ hem daha hızlı hem de daha hatasız olduğundan, insan gücüne duyulan ihtiyaç giderek azalıyor. Dünyanın Sonuna Kadar Sürmesi Beklenen 5 Meslek (Robotların Asla Yapamayacağı İşler)

#4
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Tıp ve Psikoloji Yapay zekâ teşhiste yardımcı olabilir ancak empati, dokunma, güven verme ve insan duygusunu anlama yeteneği yok.

#5
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Eğitim ve Kişisel Gelişim Duygusal zekâ + teknoloji kombinasyonu gerektiren öğretmenlik, gelecekte de vazgeçilmez olmaya devam edecek.

#6
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Üretici Sektörler Reklam, tasarım, sanat, senaryo ve hikâye anlatıcılığı… Orijinallik ve duygu üretme kapasitesi yapay zekâ ile tam olarak kopyalanamaz.

#7
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Usta Zanaatkârlık İnşaat, elektrik, tamir, marangozluk, mühendislik gibi öngörülemeyen fiziksel beceri isteyen işler, tam otomasyon için uygun değil.

#8
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Etik, Hukuk ve Politika Yapay zekânın sınırlarını çizecek olan etik değerler ve hukuki kararlar hâlâ insan yargısına bağlı.

#9
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

İnsanların Yapay Zekâ Karşısındaki En Büyük Avantajı TargetJobs uzmanları, insanları teknolojiden ayıran en önemli özelliğin esneklik, empati ve sosyal zekâyı teknolojiyle birleştirme yeteneği olduğunu belirtiyor.

#10
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Uzmanların ortak görüşü ise net: “Yapay zekâya karşı savaşan değil, onunla birlikte çalışmayı öğrenenler geleceğin kazananı olacak.”

#11
Foto - Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek
Gündem

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve İHA programlarını hedef aldığını öne sürerek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülked..
Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar
Gündem

Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonunda ismi geçen Ercan Saatçi çevirdiği dolaplar iddianamede y..
Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı
Siyaset

Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe
Gündem

Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ..
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
Starbucks'a 40 şehirde isyan
Dünya

Starbucks'a 40 şehirde isyan

İsrail'in Gazze'deki soykırımına verdiği destek nedeniyle boykot listesinde yer alan ve 2 yıldır üst üste zarar açıklayan Starbucks'ta sular..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23