Yapay zekanın yok edemeyeceği 5 meslek!

Yapay zekâ teknolojileri hızla gelişirken milyonlarca meslek tehdit altında. Ancak uzmanlara göre bazı işler, “insan olmanın” gerektirdiği sezgi, empati ve yaratıcılık sayesinde robotlara hiçbir zaman bırakılmayacak. İngiliz medya kuruluşu UNILAD tarafından aktarılan ve TargetJobs tarafından hazırlanan son araştırma, yapay zekânın insani sezgiyi, duygusal zekâyı ve yaratıcı düşünme kapasitesini hâlâ taklit edemediğini ortaya koyuyor.