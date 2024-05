Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Bu genişletilmiş bağlam penceresinden yararlanmak için dosyalarınızı Google Drive üzerinden veya doğrudan cihazınızdan Gemini Advanced’e yükleyebilirsiniz. Artık kira sözleşmenizdeki evcil hayvan politikasının ayrıntılarını bulmak veya birden fazla uzun araştırma makalesinin temel argümanlarını karşılaştırmak gibi yoğun belgeler hakkında hızlı bir şekilde yanıtlar ve bilgiler edinebilirsiniz. Yakında, Gemini Advanced bir veri analisti gibi hareket edecek, içgörüleri ortaya çıkaracak ve elektronik tablolar gibi yüklenen veri dosyalarından anında özel görselleştirmeler ve grafikler oluşturacak. Google, Gemini ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmak için yeni yollar sunuyor. Google Mesajlar’daki Gemini ile artık arkadaşlarınızla mesajlaştığınız aynı uygulamada Gemini ile sohbet edebilirsiniz. Yaklaşan aylarda, Gemini Advanced aboneleri için yeni bir mobil sohbet deneyimi olan Live sunulacak. Bu özellik, Google’ın en gelişmiş konuşma teknolojisini kullanarak Gemini ile konuşmayı daha sezgisel hale getiriyor. Gemini Live ile Gemini ile konuşabilir ve yanıtlaması için çeşitli doğal sesler arasından seçim yapabilirsiniz. Tıpkı herhangi bir konuşmada olduğu gibi kendi hızınızda konuşabilir veya yanıtın ortasında açıklayıcı sorular sorarak sözünü kesebilirsiniz. Karmaşık planlar oluşturmak artık daha kolay Seyahat planlaması genellikle seyahatin kendisinden daha fazla zaman alır. Gemini Advanced’in yeni planlama deneyimi, önerilen aktivitelerin bir listesini göstermenin ötesine geçerek, sizin için özel bir seyahat planı oluşturuyor. Örneğin, Gemini’ye “Ailem ve ben İşçi Bayramı için Miami’ye gidiyoruz. Oğlum sanattan hoşlanıyor ve kocam taze deniz ürünleri istiyor. Gmail’den uçuş ve otel bilgilerimi alabilir misin ve hafta sonu planlamama yardım eder misin?” diye sorabilirsiniz. Bu istek, Gemini’nin diğer sohbet robotları gibi sadece kamuya açık bilgileri sunmaktan çok daha fazlasını yapmasını gerektiriyor. Gemini uçuş zamanlamanızı, yemek tercihlerinizi ve yerel müzeler hakkındaki bilgileri dikkate alırken, aynı zamanda her durağın nerede olduğunu ve her etkinlik arasında seyahat etmenin ne kadar süreceğini de anlıyor. Gmail’den uçuş bilgilerinizi alıyor, otelinizin yakınındaki restoran ve müze önerileri için Google Haritalar’a dokunuyor ve gününüzün geri kalanını doldurmak için Design District’te yürüyüş turu veya plaj zamanı gibi diğer etkinlikleri önermek için Arama’yı kullanıyor. Tüm bu bilgileri sizin için sentezliyor ve tüm isteklerinizi karşılayan kişisel, özelleştirilmiş bir güzergah oluşturuyor. Değişiklik yaparsanız veya daha fazla ayrıntı eklerseniz, seyahat planı otomatik olarak güncelleniyor. Daha da kişisel bir deneyim için, Gemini Advanced aboneleri yakında Gem’leri yaratabilecekler. Gem, Gemini’nin özelleştirilmiş bir versiyonu. Hayal edebileceğiniz herhangi bir Gem’i oluşturabilirsiniz: bir spor salonu arkadaşı, yardımcı şef, kodlama ortağı veya yaratıcı yazarlık rehberi. Gem’i kurmak da çok kolay. Gem’inizin ne yapmasını ve nasıl yanıt vermesini istediğinizi basitçe tanımlayın (örneğin, “Sen benim koşu koçumsun, bana günlük bir koşu planı ver ve pozitif, neşeli ve motive edici ol”). Gemini bu talimatları alacak ve tek bir tıklamayla bunları geliştirerek isteklerinizi karşılayan bir Gem yaratacak. Daha fazla Google uygulamasıyla bağlantı kurun Geçen yıl Google, Uzantıları doğrudan Gemini’ye getirerek halihazırda kullandığınız Google uygulamaları ve hizmetleriyle daha fazla iş yapmanıza olanak sağladı. Şu anda YouTube Music Uzantısı gibi Google uygulamaları Gemini’ye entegre ediliyor. Yakında Google Takvim, Görevler ve Keep gibi daha fazla Google aracı Gemini ile bağlantılı olacak. Bu sayede çocuğunuzun okul müfredatının bir fotoğrafını çekip Gemini’den her ödev için bir takvim girişi oluşturmasını isteyebilirsiniz.