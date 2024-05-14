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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

2024-05-14 21:11:42
Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Yazılım ve teknoloji devi Google, Gemini model ailesinde gerçekleştirdiği bir dizi güncellemeyle yapay zeka alanında sınırları zorladı.

#1
Foto - Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Google, Gemini model ailesinde gerçekleştirdiği bir dizi güncellemeyle yapay zeka alanında yeni bir dönem açıyor. Aralık ayında üç farklı boyutta (Ultra, Pro ve Nano) sunulan ilk yerel multimodal model Gemini 1.0, kısa süre sonra gelişmiş performans ve 1 milyon token’lık genişletilmiş bağlam penceresiyle 1.5 Pro sürümüne kavuşmuştu.

#2
Foto - Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Kullanıcı geri bildirimlerinin ışığında, Google daha düşük gecikme süresi ve hizmet maliyeti ihtiyacını karşılamak için Gemini 1.5 Flash modelini tanıttı. 1.5 Pro’dan daha hafif olan bu model, hız ve verimlilik için optimize edilmiş olup yüksek hacimli, yüksek frekanslı görevler için ideal. 1 milyon token’lık genişletilmiş bağlam penceresi sunan 1.5 Flash, özetleme, sohbet uygulamaları, görüntü ve video altyazılama, uzun belgelerden ve tablolardan veri çıkarma gibi görevlerde üstün performans gösteriyor.

#3
Foto - Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Google ayrıca, genel performans için en iyi model olan 1.5 Pro’yu da önemli ölçüde geliştirdi. 2 milyon token’a genişletilen bağlam penceresi, veri ve algoritmik iyileştirmelerle desteklenen kod oluşturma, mantıksal akıl yürütme ve planlama, çok turlu konuşma ve ses ve görüntü anlama gibi özelliklerde gelişmiş performans sunuyor. 1.5 Pro, artık rol, format ve stil gibi ürün düzeyinde davranış belirleyicileri de dahil olmak üzere daha karmaşık ve incelikli talimatları takip edebiliyor.

#4
Foto - Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Gemini Nano ise, metin girdilerinin ötesine geçerek görselleri de ağ olarak işleyebiliyor. Pixel telefonlarla başlayarak, Gemini Nano’yu Multimodality ile kullanan uygulamalar, dünyayı insanların yaptığı gibi anlayabilecek. Google DeepMind, insanlığa fayda sağlamak amacıyla Project Astra ile günlük yaşamda yardımcı olabilecek evrensel yapay zeka aracıları geliştirme yolunda ilerliyor. Astra, insanların karmaşık dünyayı anlaması ve tepki vermesi gibi bağlamı anlayıp harekete geçebilen yapay zeka aracıları geliştirmeyi hedefliyor. Proaktif, ulaşılabilir ve kişiselleştirilmiş asistanlar olarak tasarlanan bu aracılar, kullanıcılarla doğal bir şekilde ve gecikme olmadan etkileşim kurabilecek.

#5
Foto - Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Astra, video ve konuşma girdisini işleyip hatırlayabilecek şekilde tasarlandı. Gemini modeli ve diğer göreve özel modeller üzerine inşa edilen aracılar, video karelerini sürekli olarak kodlayarak, video ve konuşma girdisini bir olay zaman çizelgesi halinde birleştirerek ve bu bilgileri verimli bir şekilde geri çağırmak için önbelleğe alarak bilgileri daha hızlı işliyor. Google ayrıca, açık modeller ailesi Gemma’yı da geliştirmeye devam ediyor. Sorumlu yapay zeka inovasyonu için yeni nesil açık modeller olan Gemma 2, çığır açan performans ve verimlilik için yeni bir mimariye sahip olacak ve yeni boyutlarda sunulacak. Google, yapay zekanın geleceğini şekillendirmek için Gemini model ailesini sürekli olarak geliştirerek, kullanıcıların günlük yaşamlarında daha akıllı ve faydalı araçlara erişimini sağlıyor. Google, kişisel yapay zeka asistanı Gemini’yi geliştirmeye devam ediyor. Sohbet edebilen, sezgisel ve yardımcı bir asistan olarak tasarlanan Gemini, karmaşık görevlerin üstesinden gelmenize ve sizin adınıza harekete geçmenize yardımcı oluyor. Uygulamada veya web deneyimi aracılığıyla kullanabileceğiniz Gemini, sürekli güncelleniyor. Dünyanın en uzun bağlam penceresiyle belgeleri analiz etme Google, Gemini Advanced abonelerine en yeni modeli Gemini 1.5 Pro’yu sunuyor. Dünyanın en uzun bağlam penceresine sahip tüketici sohbet robotu olan Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token’dan başlayan genişletilmiş bir bağlam penceresi sunuyor. Bu, Gemini Advanced’in toplamda 1.500 sayfaya kadar birden fazla büyük belgeyi anlamlandırabildiği veya 100 e-postayı özetleyebildiği anlamına geliyor. Yakında, bir saatlik video içeriğini veya 30.000 satırdan fazla kod tabanını işleyebilecek.

#6
Foto - Yapay zekada büyük atılım: Google Gemini devrim yaptı

Bu genişletilmiş bağlam penceresinden yararlanmak için dosyalarınızı Google Drive üzerinden veya doğrudan cihazınızdan Gemini Advanced’e yükleyebilirsiniz. Artık kira sözleşmenizdeki evcil hayvan politikasının ayrıntılarını bulmak veya birden fazla uzun araştırma makalesinin temel argümanlarını karşılaştırmak gibi yoğun belgeler hakkında hızlı bir şekilde yanıtlar ve bilgiler edinebilirsiniz. Yakında, Gemini Advanced bir veri analisti gibi hareket edecek, içgörüleri ortaya çıkaracak ve elektronik tablolar gibi yüklenen veri dosyalarından anında özel görselleştirmeler ve grafikler oluşturacak. Google, Gemini ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmak için yeni yollar sunuyor. Google Mesajlar’daki Gemini ile artık arkadaşlarınızla mesajlaştığınız aynı uygulamada Gemini ile sohbet edebilirsiniz. Yaklaşan aylarda, Gemini Advanced aboneleri için yeni bir mobil sohbet deneyimi olan Live sunulacak. Bu özellik, Google’ın en gelişmiş konuşma teknolojisini kullanarak Gemini ile konuşmayı daha sezgisel hale getiriyor. Gemini Live ile Gemini ile konuşabilir ve yanıtlaması için çeşitli doğal sesler arasından seçim yapabilirsiniz. Tıpkı herhangi bir konuşmada olduğu gibi kendi hızınızda konuşabilir veya yanıtın ortasında açıklayıcı sorular sorarak sözünü kesebilirsiniz. Karmaşık planlar oluşturmak artık daha kolay Seyahat planlaması genellikle seyahatin kendisinden daha fazla zaman alır. Gemini Advanced’in yeni planlama deneyimi, önerilen aktivitelerin bir listesini göstermenin ötesine geçerek, sizin için özel bir seyahat planı oluşturuyor. Örneğin, Gemini’ye “Ailem ve ben İşçi Bayramı için Miami’ye gidiyoruz. Oğlum sanattan hoşlanıyor ve kocam taze deniz ürünleri istiyor. Gmail’den uçuş ve otel bilgilerimi alabilir misin ve hafta sonu planlamama yardım eder misin?” diye sorabilirsiniz. Bu istek, Gemini’nin diğer sohbet robotları gibi sadece kamuya açık bilgileri sunmaktan çok daha fazlasını yapmasını gerektiriyor. Gemini uçuş zamanlamanızı, yemek tercihlerinizi ve yerel müzeler hakkındaki bilgileri dikkate alırken, aynı zamanda her durağın nerede olduğunu ve her etkinlik arasında seyahat etmenin ne kadar süreceğini de anlıyor. Gmail’den uçuş bilgilerinizi alıyor, otelinizin yakınındaki restoran ve müze önerileri için Google Haritalar’a dokunuyor ve gününüzün geri kalanını doldurmak için Design District’te yürüyüş turu veya plaj zamanı gibi diğer etkinlikleri önermek için Arama’yı kullanıyor. Tüm bu bilgileri sizin için sentezliyor ve tüm isteklerinizi karşılayan kişisel, özelleştirilmiş bir güzergah oluşturuyor. Değişiklik yaparsanız veya daha fazla ayrıntı eklerseniz, seyahat planı otomatik olarak güncelleniyor. Daha da kişisel bir deneyim için, Gemini Advanced aboneleri yakında Gem’leri yaratabilecekler. Gem, Gemini’nin özelleştirilmiş bir versiyonu. Hayal edebileceğiniz herhangi bir Gem’i oluşturabilirsiniz: bir spor salonu arkadaşı, yardımcı şef, kodlama ortağı veya yaratıcı yazarlık rehberi. Gem’i kurmak da çok kolay. Gem’inizin ne yapmasını ve nasıl yanıt vermesini istediğinizi basitçe tanımlayın (örneğin, “Sen benim koşu koçumsun, bana günlük bir koşu planı ver ve pozitif, neşeli ve motive edici ol”). Gemini bu talimatları alacak ve tek bir tıklamayla bunları geliştirerek isteklerinizi karşılayan bir Gem yaratacak. Daha fazla Google uygulamasıyla bağlantı kurun Geçen yıl Google, Uzantıları doğrudan Gemini’ye getirerek halihazırda kullandığınız Google uygulamaları ve hizmetleriyle daha fazla iş yapmanıza olanak sağladı. Şu anda YouTube Music Uzantısı gibi Google uygulamaları Gemini’ye entegre ediliyor. Yakında Google Takvim, Görevler ve Keep gibi daha fazla Google aracı Gemini ile bağlantılı olacak. Bu sayede çocuğunuzun okul müfredatının bir fotoğrafını çekip Gemini’den her ödev için bir takvim girişi oluşturmasını isteyebilirsiniz.

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