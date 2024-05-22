2024-05-22 17:16:24 'Yapay zeka şimdilik işinizi almayacak'
Dev şirketlerin patronları birer birer yapay zeka kaynaklı gelişmelerden dolayı çalışanlarını işten çıkardığını açıklıyor. Ancak uzmanlara göre istihdam kaybının ardındaki sebep henüz yapay zeka değil. Patronlar genellikle işten çıkarmalar hakkında konuştuklarında ekonomik belirsizliklerden veya istihdam piyasasındaki “ters rüzgarlardan” bahsederler. Ancak günümüzde işten çıkarmalar için yeni bir sebep ortaya çıkıyor gibi görünüyor: Yapay zeka.