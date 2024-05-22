'Yapay zeka şimdilik işinizi almayacak'

Fortune’un haberine göre söz konusu tablo özellikle UPS için geçerli gibi gözüküyor. Şirket aynı anda işten çıkarmalar ve artan yapay zeka kullanımından bahsetti. Bilançolarda ise UPS’in gelir ve kâr beklentilerini kaçırdığı gelecek yıl için beklentileri düşürdüğü gibi veriler paylaşıldı. Nakliye devi paket teslimat hacimlerinin azaldığını da paylaştı. Yapay zeka konusu CEO’nun bilanço açıklamalarında paylaştığı tek olumlu veriydi. Google ve diğer bazı teknoloji devleri içinse durum biraz daha farklı. Burada şirketler sadece teknolojilerini parlatmaya çalışmıyorlar. Bunun yerine işten çıkarmalar, yapay zeka geliştirmeye daha fazla yatırım yapmak için maliyetleri düşürmekle ilgilidir. Zira ihtiyaç duyulan bilgi işlem kaynaklarının ve insan makine öğrenimi yeteneklerinin çok pahalı olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu tür örneklerde, yapay zeka gerçekten de istihdam kaybının sebebi olabilir. Ancak bu da sokaktaki insanların uzun zamandır endişelendiği nedenlerden kaynaklanmıyor. Yapay zekanın istihdam üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin ilk dönüm noktası çalışmalardan birinin ortak yazarı olan Oxford Üniversitesi Ekonomisti Carl Benedikt Frey, insanların muhtemelen üretken yapay zekanın yakın vadede neden olacağı istihdam kaybını abarttığını söylüyor. Ekonomist "Üretken yapay zeka doğrudan bir otomasyon teknolojisi değil" diyor. Frey yazılıma yöneltilen talepleri yazmak ve çıktının kalitesini kontrol etmek için hâlâ insanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Çoğu durumda hâlâ bir insana ihtiyacınız var."