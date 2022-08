Tesla'nın gösterge panelinde at arabasının 'tır' olarak algılanması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Paylaşımlarda Tesla'nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte, aracın önünde seyreden at arabası bir tır olarak algılandığı anlatıldı. Tesla, at arabasını önce tır daha sonra bir kamyonet olarak algıladı.