2023-01-07 16:54:15 Yanmaya başladığında 2. Abdülhamid Han tahttaydı! 121 yıldır sönmüyor
ABD-Kaliforniya'da, 1901 yılından bu yana sürekli açık tutulan ve hiç kapatılmayan ampulün sırrı hala çözülemedi. Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü ve 2. Abdülhamid’in tahtta olduğu dönemi düşünün. İşte o dönemde yanmaya başlayan ampul, 121 yıldır hiç sönmedi. Elektrik kesintisi ve arızalar nedeniyle kısa süreliğine sönen ampul aynı zamanda bir insan gibi yaşlanıyor. Adını tarihe yazdıran bu ampulün gizemi kendisini üreten mühendisin ölümüyle sır oldu.