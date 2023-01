Yanmaya başladığında 2. Abdülhamid Han tahttaydı! 121 yıldır sönmüyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun hala hüküm sürdüğü M. Kemal'in ise henüz 20 yaşında olduğu 1901 yılında yanmaya başlayan ampul 121 yıldır yanmaya devam ediyor. Yani yandıktan sonra koca bir yüzyıl geçti ve hala ışık yayıyor. Normalde satın alınan bir ampulün en fazla 3-4 yıl dayanabiliyor. Sönmeyen ampul ise 1895 yılında “Shelby Elektrik” fabrikası tarafından üretildi. Bu fabrika kapandı ancak ürettiği ampül hala yanıyor. Ampulü icat eden kişi de çoktan öldü. Bu nedenle kendisi ile beraber sönmeyen ampulün sırrı da ne yazık ki çözülemedi. Ampulü 1880 yılında Thomas Edison icat etti. Yaklaşık 15 sene sonra herhangi bir teknolojik gelişme sağlanmadığı halde hiç sönmeyen bir ampulü Shelby Elektrik fabrikası üretti. 121 yıldır yanan bu ampul, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na “Ripley’a Believe It or Not” olarak kayıtlara geçti.