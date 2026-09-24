Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga’da geride kalan haftalarda en fazla gol pozisyonu hazırlayan oyuncu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga’da geride kalan haftalarda en fazla gol pozisyonu hazırlayan oyuncu oldu.
La Liga’da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid’de Arda Güler, aldığı sınırlı süreye rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
Arda Güler, Jose Mourinho geldiğinden beri 7 lig maçında forma giydi. Ancak milli futbolcu toplamda 349 dakika süre alabildi.
Arda Güler, 349 dakikada 1 gol, 3 asist sıkıştırdı. Milli yıldız aldığı kısa süreleri etkili kullandı. Squawka'nın derlediği istatistiklerde Arda Güler, oynadığı ortalama 50 dakikada LaLiga'da en çok şans yaratan oyuncu oldu.
İşte ilk 10: LA LIGA'DA EN ÇOK ŞANS YARATAN FUTBOLCULAR
1 - Arda Güler | 28 2 - Lamine Yamal | 27
3 - Inigo Vicente | 17 4 - Jude Bellingham | 16
5 - Unai Lopez | 16 6 - Edu Exposito | 16
7 - Alberto Moleiro | 15 8 - Isco | 14 9 - Luismi Cruz | 14 10 - Alex Baena | 14
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