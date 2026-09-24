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Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga’da geride kalan haftalarda en fazla gol pozisyonu hazırlayan oyuncu oldu.

#1
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

La Liga’da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid’de Arda Güler, aldığı sınırlı süreye rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

#2
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

Arda Güler, Jose Mourinho geldiğinden beri 7 lig maçında forma giydi. Ancak milli futbolcu toplamda 349 dakika süre alabildi.

#3
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

Arda Güler, 349 dakikada 1 gol, 3 asist sıkıştırdı. Milli yıldız aldığı kısa süreleri etkili kullandı. Squawka'nın derlediği istatistiklerde Arda Güler, oynadığı ortalama 50 dakikada LaLiga'da en çok şans yaratan oyuncu oldu.

#4
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

İşte ilk 10: LA LIGA'DA EN ÇOK ŞANS YARATAN FUTBOLCULAR

#5
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

1 - Arda Güler | 28 2 - Lamine Yamal | 27

#6
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

3 - Inigo Vicente | 17 4 - Jude Bellingham | 16

#7
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

5 - Unai Lopez | 16 6 - Edu Exposito | 16

#8
Foto - Yamal'ı da geçti! Arda Güler, La Liga'nın zirvesinde!

7 - Alberto Moleiro | 15 8 - Isco | 14 9 - Luismi Cruz | 14 10 - Alex Baena | 14

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