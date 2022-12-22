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Aktüel
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Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

2022-12-22 21:47:35
Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

Giresun'un Bulancak ilçesinde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'a el konuldu.

#1
Foto - Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İ.M.P'yi gözaltına aldı.

#2
Foto - Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

Zanlının, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunda, İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi.

#3
Foto - Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın, Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

#4
Foto - Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

İşte Giresun'da bulunan 700 yıllık Tevrat...

#5
Foto - Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

İşte Giresun'da bulunan 700 yıllık Tevrat...

#6
Foto - Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

İşte Giresun'da bulunan 700 yıllık Tevrat...

#7
Foto - Yaklaşık 700 yıllık... Giresun'da ele geçirildi!

İşte Giresun'da bulunan 700 yıllık Tevrat...

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