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Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,2 ton gıda ürünü imha edildi.

#1
Foto - Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

#2
Foto - Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi.

#3
Foto - Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

Ele geçirilen yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

#4
Foto - Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

İş yeri hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

#5
Foto - Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

yrıca işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.

#6
Foto - Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

İşte operasyonda ele geçirilen ürünler...

#7
Foto - Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü

İşte operasyonda ele geçirilen ürünler...

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