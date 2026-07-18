Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,2 ton gıda ürünü imha edildi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,2 ton gıda ürünü imha edildi.
Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi.
Ele geçirilen yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü gerekli işlemlerin ardından imha edildi.
İş yeri hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.
yrıca işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.
İşte operasyonda ele geçirilen ürünler...
İşte operasyonda ele geçirilen ürünler...
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