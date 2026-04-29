Yakalanmaları neredeyse imkansız: İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları!
Dünyanın en hızlı savaş uçakları belli oldu. Peki bu uçaklar hangileri? İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları...
Savaş uçaklarının amacı gökyüzündeki diğer uçaklarla mücadele etmektir. Birden fazla muharebe ve savaş kabiliyetine sahip olan bu uçaklar hızlı ve güçlüdür. Havacılık meraklıları uzun zamandır hızın büyüsüne kapılmış, pilotlara ve mühendislere ses bariyerini aşan ve şaşırtıcı hızlara ulaşan uçaklar geliştirmeleri için ilham vermiştir.
MAKSİMUM HIZLARINA GÖRE SIRALANDILAR İşte dünyanın en hızlı savaş uçaklarının bir sıralaması. Hatırlatma: Bu listedeki savaş uçaklarının sıralamasının yalnızca maksimum hızlarına dayandığını unutmayın.
İŞTE DÜNYANIN EN HIZLI 15 SAVAŞ UÇAĞI!
15) MCDONNELL DOUGLAS F-4 PHANTOM II | ABD Zamanda geriye baktığımızda, F-4, Soğuk Savaş'ta hayati önem taşıyan hız için tasarlanmış bir savaş uçağının özlü bir örneğidir. 1960'larda ilk kez piyasaya sürülen Phantom II, inanılmaz derecede hızlıydı ve 40.0000 ft'de Mach 2,23 veya 1.470 mph'ye ulaşıyordu. F-4, aerodinamik formu ve güçlü General Electric J79 motorlarıyla öne çıkıyor.
14) LOCKHEED MARTIN F-22 RAPTOR | ABD Lockheed Martin F-22 bu listedeki tek gizli uçaktır. İlginç bir gerçek: Raptor'lardan yalnızca 200 adet üretildi ve bu tür hiçbir zaman ihraç edilmedi. Raptor, Mach 2,25 veya 1.500 mph'nin üzerindeki en yüksek hızı sayesinde herhangi bir düşmanı alt edebilir ve geride bırakabilir. Süper seyir kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleri, art yakıcılara ihtiyaç duymadan sürekli yüksek hızlı uçuşa olanak tanır.
13) MIG-29 FULCRUM | RUSYA Sovyet inovasyonunun bir başka ürünü olan MiG-29 Fulcrum, olağanüstü hızı ve çevikliği ile ünlüdür. Fulcrum, Mach 2.3 veya 1,520 mph maksimum hızı ile hızlı bir şekilde hassas dönüşler yapabilen havadan havaya bir savaş uçağıdır. Uyarlanabilirliği ve hızı nedeniyle, Sovyet uçak tasarımının uzun geleneğini sürdürerek dünyanın dört bir yanındaki hava kuvvetleri için tercih edilen bir seçenektir.
12) SU-27 FLANKER | RUSYA Bir başka yüksek hızlı askeri uçak harikası olan Su-27 Flanker, Sovyet icadının en önemli örneğidir. Maksimum hızı Mach 2.35 veya 1,553 mph olan Flanker, hava üstünlüğü görevleri için optimize edilmiştir ve it dalaşlarında zorlu bir rakiptir.
11) GRUMMAN F-14 TOMCAT | ABD
10) F-111 AARDVARK | ABD General Dynamics F-111 Aardvark olarak bilinen süpersonik orta menzilli taktik uçak, ilk olarak 1960'ların sonunda tanıtıldı. Çoğu hava kuvveti bu uçağı ağırlıklı olarak stratejik bombardıman uçağı ya da avcı bombardıman uçağı olarak kullanmaktadır. Hızı Mach 2.5'a kadardır.
9) F-15 EAGLE | ABD Amerikan F-15 Eagle maksimum Mach 2.5 veya 1,650 mph hıza ulaşabilir. Farklı ihtiyaçları karşılamak için F-15E Strike Eagle ve F-15N Sea Eagle gibi çeşitli versiyonları bulunmaktadır. Bu nedenle uçak bugün hala birçok hava kuvveti tarafından kullanılmaktadır.
8) MIG-31 FOXHOUND | SOVYETLER BİRLİĞİ MiG-31 Foxhound, 1970'lerde daha eski ama daha hızlı MiG-25 Foxbat'ın yerini almak üzere yaratılmış modern bir süpersonik önleme uçağıdır. Bir başka eğlenceli gerçek: Bugün hala kullanılmaktadır.
7) XB-70 VALKYRIE | KUZEY AMERİKA Mach 3.02 veya 2,056 mph hızıyla Valkyrie'nin büyük hıza sahip stratejik bir bombardıman uçağı olması amaçlanmıştı. XB-70, zarif delta kanat tasarımı ve altı güçlü motoruyla zamanının bir harikasıydı.
6) BELL X-2 STARBUSTER | ABD 1940'lar ve 1950'lerde yaratılan bir araştırma uçağı olan Bell X-2 Starbuster, X-15'e benzer roket kanatlı bir başka uçaktı. Mach 3.2 hızına ulaşabilmektedir. Bu da saatte 2,094 mil gibi oldukça hızlı bir hıza denk geliyor.
5) MIG-25 FOXBAT | SOVYETLER BİRLİĞİ MiG-25 Foxbat sadece 2,190 mph veya Mach 3.2 azami hıza ulaşabiliyordu ve bu da Sovyetlerin tüm çabaları için yetersizdi. Hava kuvvetleri tarafından kullanılmış ve bugün hala sınırlı kullanımdadır.
4) LOCKHEED YF-12 | ABD Bu uçak SR-71 Blackbird'ün prototipi ve öncüsüdür. F-106 önleme uçağının yerini almak üzere tasarlanan YF-12 önleme uçağı ilk olarak 1960'ların sonunda bir prototip olarak üretilmiştir.
3) LOCKHEED SR-71 BLACKBIRD Lockheed Mach 3.4 ya da saatte 2,500 milin üzerinde bir hıza ulaşacak şekilde inşa edilmiştir. Karşılaştırmalı olarak konuşmak gerekirse, SR-71 Blackbird yavaş görünebilir çünkü maksimum hızı X-15'in sadece yarısı kadardır.
2) NASA/USAF X-15 | ABD X-15 Mach 6.72 veya yaklaşık 4,520 mph hıza ulaşabilmektedir. Deneysel bir araştırma uçağı olarak tasarlanan bu uçak NASA ve ABD Hava Kuvvetleri arasında ortak bir çalışmaydı.
1) NASA X-43 | ABD NASA X-43 deneysel uçağı şu anda dünyanın en hızlı savaş uçağıydı, ancak artık hizmette değil. Scramjet mimarisi Mach 9.6, yaklaşık 11,854 kph ya da 7,366 mph hıza ulaşmasını sağlıyordu.
PEKİ KAAN HANGİ HIZ ÖZELLİKLERİNE SAHİP? 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN, 21 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde. KAAN'ın azami hızı ise 1,8 Mach (40.000 ft)'tır./ derleyen: haber7
