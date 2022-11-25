Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Daha önce bu yağışları alsaydık bu süreç içinde yeşil zeytinimiz daha çok, daha fazla olacaktı. Yeşil çizik zeytini daha fazla yapacaktık. Kırma zeytin daha fazla olacaktı. Kuraklıktan dolayı zeytin dalında kuruyarak yeterli gelişmesini sağlayamadı ancak bu yağışlarla zeytin şu anda çok güzel. Tuzlama zeytin dediğimiz yani sele zeytin, bölgemizin en çok yapmış olduğu sele zeytin veya çevirme zeytin dediğimiz zeytin çeşitlerinde kaliteyi yakaladık. Şimdi üretici, kaliteli ve irileşmiş olan zeytinlerden tuzlama zeytinini yapacak."