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Ekonomi
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Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

2022-11-25 10:18:11
Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde 3 gündür etkili olan yağışlar çiftçileri memnun etti.

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Foto - Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Balıkesir'de 10 milyondan fazla zeytin ağacına sahip körfez ilçeleri Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'taki zeytinliklerde geçen ay başlayan hasat sürüyor.

#2
Foto - Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, sezon başında yağış yokluğu nedeniyle sofralık yeşil çizme ve kırma zeytinin yeterince yapılamadığını ancak son günlerdeki yağmurlarla bunun mümkün olacağını, beklenen kalitenin yakalanacağını söyledi.

#3
Foto - Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Bölgede son 20 yılın en fazla kurak dönemini yaşadıklarını belirten Diker, bu nedenle hasat sıkıntılı başlamasına rağmen zeytinyağındaki asitlerin düşük olmasının, çıkan yağın kaliteli olmasının üreticileri sevindirdiğini ifade etti.

#4
Foto - Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Üreticinin ihtiyacı olan yağışların çok geç de olsa geldiğini vurgulayan Diker, şöyle konuştu:

#5
Foto - Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

"Ekim ayının ortasında başlaması gereken hasat çok belirli lokal bölgelerde yapıldı. Geneldeki olan üretici bu yağışları beklemişti. Dolayısıyla kasımın 15'inden sonra diyebileceğimiz ancak bu yağışları görebildik. Tam zeytinciliğin beklentisi yönündeki bu yağışlar, bölgede memnuniyet yaşattı ve üreticiyi sevindirdi. Bu yağışlar önümüzdeki günlerde sofralık zeytinin yeterince gelişmesine katkı sağlayacak.

#6
Foto - Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Daha önce bu yağışları alsaydık bu süreç içinde yeşil zeytinimiz daha çok, daha fazla olacaktı. Yeşil çizik zeytini daha fazla yapacaktık. Kırma zeytin daha fazla olacaktı. Kuraklıktan dolayı zeytin dalında kuruyarak yeterli gelişmesini sağlayamadı ancak bu yağışlarla zeytin şu anda çok güzel. Tuzlama zeytin dediğimiz yani sele zeytin, bölgemizin en çok yapmış olduğu sele zeytin veya çevirme zeytin dediğimiz zeytin çeşitlerinde kaliteyi yakaladık. Şimdi üretici, kaliteli ve irileşmiş olan zeytinlerden tuzlama zeytinini yapacak."

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Foto - Yağan rahmet zeytin üreticisini sevindirdi

Diker, sofralık zeytinden geriye kalanların yağlık olarak değerlendirileceğini, bunun ayrı bir katma değer oluşturacağını sözlerine ekledi.

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