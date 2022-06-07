  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

2022-06-07 16:32:37
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Karabük'te ormanlık alanda geyik, ayı ve tilkinin yaşamına ilişkin görüntüler fotokapanla kaydedildi.

#1
Foto - Şehirde faaliyet gösteren bir doğa kulübü tarafından yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

Şehirde faaliyet gösteren bir doğa kulübü tarafından yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

#2
Foto - Ormanlık alana kurulan fotokapanlara geyik, ayı ve tilki yansıdı. ​​​​​​​

Ormanlık alana kurulan fotokapanlara geyik, ayı ve tilki yansıdı. ​​​​​​​

#3
Foto - ​​​​​​Kayıtlarda, otlarla beslenen tilki ve geyik ile çevrede dolaşan bir ayı görülüyor.

​​​​​​Kayıtlarda, otlarla beslenen tilki ve geyik ile çevrede dolaşan bir ayı görülüyor.

BAE devinden Türkiye kararı! Vazgeçtiler
Spor

BAE devinden Türkiye kararı! Vazgeçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emaar Grubu, Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'u satın almaktan vazgeçti.
Rus turiste Sultanahmet Meydanı'nda ahlaksız teklif
Medya

Rus turiste Sultanahmet Meydanı'nda ahlaksız teklif

Sultanahmet Meydanı'nda bir sokak röportajı yapan şahıs, Rus turiste ahlaksız bir teklifte bulundu. Görüntüleri TikTok'ta yayınlayan şahsa t..
Bu sefer sıra onlarda: Rusya'dan ABD'ye yaptırım!
Dünya

Bu sefer sıra onlarda: Rusya'dan ABD'ye yaptırım!

Rusya, aralarında ABD Hazine Bakanı Yellen'ın da olduğu 61 ABD vatandaşına yaptırım kararı aldı.
Bebek sahilinde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu kepazelik!
Gündem

Bebek sahilinde cinsel ilişkiden sonra şimdi de bu kepazelik! "Yok artık" dedirten görüntü

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren edepsizlerden sonra bir skandal da Denizli'de patlak verdi.

Kesin gözüyle bakılıyor! Asgari ücrete ikinci zam yolda! Çalışmalar başlatıldı
Ekonomi

Kesin gözüyle bakılıyor! Asgari ücrete ikinci zam yolda! Çalışmalar başlatıldı

Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ek zam ile ilgili yeni ve sevindirici açıklamalar gelmeye başladı. Dünya genelinde ve ülkemiz..
Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?
Gündem

Kur'an-ı Kerim'e tekme atmışlardı! Arka planında onlar mı var?

Antalya'da yaşanan skandal hakkında Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ben, 14,15 yaşındaki gençlerin hangi saiklerle bunu yaptıklarının araştırılmas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay