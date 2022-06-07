2022-06-07 16:32:37 Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Karabük'te ormanlık alanda geyik, ayı ve tilkinin yaşamına ilişkin görüntüler fotokapanla kaydedildi.
Karabük'te ormanlık alanda geyik, ayı ve tilkinin yaşamına ilişkin görüntüler fotokapanla kaydedildi.
Şehirde faaliyet gösteren bir doğa kulübü tarafından yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.
Ormanlık alana kurulan fotokapanlara geyik, ayı ve tilki yansıdı.
Kayıtlarda, otlarla beslenen tilki ve geyik ile çevrede dolaşan bir ayı görülüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23