2024-04-27 19:06:45 X'ten skandal karar! Gazze sansürü
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X'ten skandal bir Gazze hamlesi geldi.
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Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X'ten skandal bir Gazze hamlesi geldi.
Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmak için hazırlık yapan Uluslararası Özgürlük Filosu'na desteğini açıkladı.
Mandela'nın destek açıklamalarının ardından popüler sosyal medya uygulaması X, Milletvekili Mandela'nın hesabını askıya aldı.
HAZIRLIKLARA DESTEK VERMEK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Mandela, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun 5. Konferansı'na katılmak ve Uluslararası Özgürlük Filosu'nun İstanbul'daki hazırlıklarına destek vermek için hafta başında İstanbul'a gelmişti.
Toplam 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun basın toplantılarına da katılan Mandela, gerek X hesabından yaptığı paylaşımlarla gerek röportajlarla Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan filoya destek vermişti.
Mandela "Uluslararası Özgürlük Filosu" girişiminin önemini vurgulamıştı.
Özgürlük Filosu"nun, aslında Uluslararası Adalet Divanının insani yardımın Gazze'ye serbestçe girmesine ve Filistinlilere ulaşmasına izin verilmesi gerektiğini belirten kararının uygulanması yönünde bir hareket olduğunu aktaran Mandela, kendisinin de bu özgürlük filosunun hedefine ulaşması, Gazze üzerindeki kuşatmayı ve ablukayı kırmasını sağlamak için çalıştığını dile getirmişti.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ile bir araya gelmişti. Kaynak: AA
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