  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzay araştırmalarında bir gizem daha çözüldü!

Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor! İşte dikkat çeken özellikler

Gerçek ortaya çıktı! 'Burada kalmayacak gibi' sonrası Avrupa şampiyonu hoca, O yıldızı istiyor

Arda Güler'in istediği oluyor! Ancelotti kararını değiştirdi: Bu kolay değil: Dünya futbolu şok olacak...

Kılıçdaroğlu şok olacak! Özgür Özel, Erdoğan’a öyle bir şey dedi ki…

Türkiye'yi işgal planı devreye sokuldu! Gizlice toprak satın almaya başladılar, felaket maalesef kapımızda

Rüşvet konuşmalarını gizlice kaydetmişti... CHP’li eski başkan vekilini şikayet etti

Yüzyıllarca konuşulan gerçek ortaya çıktı! Bakın Osman Gazi'nin sandukasında ne varmış

Whatsapp'tan yeni QR özelliği

Sürpriz gelişme! SİU'larını yapacak yeni takımını buldu! Herkes şok olacak...
Teknoloji-Bilişim
8
Whatsapp'tan yeni QR özelliği

2024-06-13 13:17:16
Whatsapp'tan yeni QR özelliği

WhatsApp QR kodu okutarak, eski sohbet geçmişinizi yeni telefona anında aktarma yapabilirsiniz. Peki nasıl yapılır?

#1
Foto - Whatsapp'tan yeni QR özelliği

WhatsApp, kullanıcıların eski telefonlarından yeni telefonlarına sohbet geçmişlerini kolayca aktarabilmelerini sağlayacak yeni bir özelliği kullanıcılara dağıtmaya başladı.

#2
Foto - Whatsapp'tan yeni QR özelliği

Bu yeni WhatsApp özelliği, mevcut yedekleme seçeneklerine ek olarak sunulacak ve QR kod okutularak hızlı bir şekilde sohbet aktarma imkanı tanıyacak. İlk olarak geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda beta test kullanıcısıyla test edilen bu özellik, şimdi daha geniş bir kullanıcı kitlesine geldi. Peki bu özellik nasıl çalışıyor?

#3
Foto - Whatsapp'tan yeni QR özelliği

WhatsApp QR kod ile sohbet aktarma nasıl yapılır?

#4
Foto - Whatsapp'tan yeni QR özelliği

WhatsApp, sohbet geçmişi transferini QR kod aracılığıyla gerçekleştirecek bir yöntemi kullanıcılara sunmaya başladı. Bu özellik şu an size de sunulmuş olabilir.

#5
Foto - Whatsapp'tan yeni QR özelliği

Sohbet aktarma sayesinde, kablo veya karmaşık yedekleme işlemlerine gerek kalmadan, eski telefondaki sohbet geçmişini yeni telefona anında aktarma yapmak mümkün olacak.

#6
Foto - Whatsapp'tan yeni QR özelliği

Bu yeni özellik, platformlar arası geçişi de destekleyecek. Yani, sohbetlerinizi iPhone’dan Android‘e veya tam tersi şekilde, hatta akıllı telefonlardan tabletlere kolayca taşıyabileceksiniz. Peki QR kod ile WhatsApp sohbet aktarma nasıl yapılır?

#7
Foto - Whatsapp'tan yeni QR özelliği

QR kod okutarak WhatsApp sohbet geçmişi aktarma adımları: Her iki cihazda da WhatsApp’ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Eski cihazda WhatsApp’ı açın ve Ayarlar sekmesine gidin. “Sohbetler” seçeneğine tıklayın ve “Sohbet transferi”ni seçin. Eğer özellik cihazınızda mevcutsa, “Sohbetlerinizi transfer edin” seçeneği görünecek, buna tıklayın. Eski cihazda sohbet geçmişini içeren bir QR kodu belirecek. Yeni cihazda WhatsApp’ı açın ve Ayarlar sekmesine gidin. “Sohbetler” seçeneğine tıklayın ve “Sohbet transferi”ni seçin. “QR kodunu tara” seçeneğine tıklayın ve eski cihazda görünen QR kodunu tarayın. QR kodu tarandıktan sonra, sohbet geçmişi eski cihazdan yeni cihaza Wi-Fi Direct kullanılarak aktarılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalci İsrail alev alev yanıyor
Dünya

İşgalci İsrail alev alev yanıyor

İsrail'e fırlatılan füzeler geniş çaplı bir yangına neden oldu.
Irak'ta geceyi aydınlatan patlama
Dünya

Irak'ta geceyi aydınlatan patlama

Irak'ta petrol rafinerisinde meydana gelen patlama geceyi aydınlattı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı
Gündem

Cumhuriyet Kadınları Derneği: LGBT propagandası yasaklansın dedi! Ortalık karıştı

Cumhuriyet Kadınları Derneği LGBT propagandasının yasaklanması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan Kaos GL, Pembe Ha..
13 Haziran 2009: Fethi Yeken'in vefatı (Kanaat Önderi)
İSLAM

13 Haziran 2009: Fethi Yeken'in vefatı (Kanaat Önderi)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Kanaat Önderi Fethi Yeken'i hayırla yâd ediyoruz. ..
ABD'nin karanlık geçmişi! Dava rafa kaldırıldı
Dünya

ABD'nin karanlık geçmişi! Dava rafa kaldırıldı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde Yüksek Mahkeme, 1921'de yaşanan ve çok sayıda siyahinin öldüğü ırkçı "Tulsa Katliamı" ile ilgili açılan davada, ..
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek bombası
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek bombası

Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade eden Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23