Whatsapp'tan yeni QR özelliği

QR kod okutarak WhatsApp sohbet geçmişi aktarma adımları: Her iki cihazda da WhatsApp’ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Eski cihazda WhatsApp’ı açın ve Ayarlar sekmesine gidin. “Sohbetler” seçeneğine tıklayın ve “Sohbet transferi”ni seçin. Eğer özellik cihazınızda mevcutsa, “Sohbetlerinizi transfer edin” seçeneği görünecek, buna tıklayın. Eski cihazda sohbet geçmişini içeren bir QR kodu belirecek. Yeni cihazda WhatsApp’ı açın ve Ayarlar sekmesine gidin. “Sohbetler” seçeneğine tıklayın ve “Sohbet transferi”ni seçin. “QR kodunu tara” seçeneğine tıklayın ve eski cihazda görünen QR kodunu tarayın. QR kodu tarandıktan sonra, sohbet geçmişi eski cihazdan yeni cihaza Wi-Fi Direct kullanılarak aktarılacak.