2024-06-13 13:17:16 Whatsapp'tan yeni QR özelliği
WhatsApp QR kodu okutarak, eski sohbet geçmişinizi yeni telefona anında aktarma yapabilirsiniz. Peki nasıl yapılır?
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WhatsApp QR kodu okutarak, eski sohbet geçmişinizi yeni telefona anında aktarma yapabilirsiniz. Peki nasıl yapılır?
WhatsApp, kullanıcıların eski telefonlarından yeni telefonlarına sohbet geçmişlerini kolayca aktarabilmelerini sağlayacak yeni bir özelliği kullanıcılara dağıtmaya başladı.
Bu yeni WhatsApp özelliği, mevcut yedekleme seçeneklerine ek olarak sunulacak ve QR kod okutularak hızlı bir şekilde sohbet aktarma imkanı tanıyacak. İlk olarak geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda beta test kullanıcısıyla test edilen bu özellik, şimdi daha geniş bir kullanıcı kitlesine geldi. Peki bu özellik nasıl çalışıyor?
WhatsApp QR kod ile sohbet aktarma nasıl yapılır?
WhatsApp, sohbet geçmişi transferini QR kod aracılığıyla gerçekleştirecek bir yöntemi kullanıcılara sunmaya başladı. Bu özellik şu an size de sunulmuş olabilir.
Sohbet aktarma sayesinde, kablo veya karmaşık yedekleme işlemlerine gerek kalmadan, eski telefondaki sohbet geçmişini yeni telefona anında aktarma yapmak mümkün olacak.
Bu yeni özellik, platformlar arası geçişi de destekleyecek. Yani, sohbetlerinizi iPhone’dan Android‘e veya tam tersi şekilde, hatta akıllı telefonlardan tabletlere kolayca taşıyabileceksiniz. Peki QR kod ile WhatsApp sohbet aktarma nasıl yapılır?
QR kod okutarak WhatsApp sohbet geçmişi aktarma adımları: Her iki cihazda da WhatsApp’ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Eski cihazda WhatsApp’ı açın ve Ayarlar sekmesine gidin. “Sohbetler” seçeneğine tıklayın ve “Sohbet transferi”ni seçin. Eğer özellik cihazınızda mevcutsa, “Sohbetlerinizi transfer edin” seçeneği görünecek, buna tıklayın. Eski cihazda sohbet geçmişini içeren bir QR kodu belirecek. Yeni cihazda WhatsApp’ı açın ve Ayarlar sekmesine gidin. “Sohbetler” seçeneğine tıklayın ve “Sohbet transferi”ni seçin. “QR kodunu tara” seçeneğine tıklayın ve eski cihazda görünen QR kodunu tarayın. QR kodu tarandıktan sonra, sohbet geçmişi eski cihazdan yeni cihaza Wi-Fi Direct kullanılarak aktarılacak.
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