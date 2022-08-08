2022-08-08 22:48:51 WhatsApp’ta yeni mesajlaşma yöntemi
WhatsApp'ın durum tepkileri özelliği, Instagram'da hikayelere verilen tepkilere benzer olacak.
WhatsApp'ın durum tepkileri özelliği, Instagram'da hikayelere verilen tepkilere benzer olacak.
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor.
Bir süre önce mesajlara emoji ile reaksiyon verme yeteneğini sunan WhatsApp, şimdi de Durum Tepkileri üzerinde çalışıyor.
Durumlara emojiyle tepki verme özelliğinin, Instagram’daki Hikayeler’e benzeyeceği düşünülüyor.
WhatsApp Durum Tepkileri nasıl kullanılır? Meta, sahip olduğu sosyal medya platformları arasında sık sık özellikleri transfer ediyor.
WhatsApp beta Android 2.22.17.24 sürümünde ortaya çıkan son yenilik ise Instagram’dan kopyalanmış gibi görünüyor.
Mesajlaşma uygulaması artık Durumlar’a emojiyle tepki vermeyi mümkün kılacak.
Bir süre önce sohbet mesajlarına emoji reaksiyonu ekleyen WhatsApp, benzer bir yeteneği Durumlar için test ediyor.
Durumlar’a tepki vermek için, Instagram’dakine benzer şekilde, cevap kısmına tıklamanız ve ardından istediğiniz emojiye dokunmanız yeterli olacak.
WhatsApp beta Android 2.22.17.24 sürümünde görülen yeni özellik şimdilik en popüler sekiz emojiyi sunuyor. Ancak zamanla daha fazla seçeneğin ekleneceği düşünülüyor. Emoji ile verilen tepkilerin nasıl görüneceği ise şimdilik belirsiz.
Instagram’da Hikayeler’e verilen tepkiler mesajlaşma kısmında ufak bir bildirim şeklinde görülüyor. WhatsApp’ta da buna benzer olacağını ve yeni bir sohbet başlatmaya imkan tanıyacağını söylemek mümkün. Yeni özellik şimdilik sadece Android için beta kullanıcıları arasında test ediliyor. iOS‘a veya kararlı uygulamaya ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Fakat mesajlaşma yeteneğini genişlettiği için çok fazla bekletilmeyecektir diye düşünüyoruz.
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