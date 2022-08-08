WhatsApp’ta yeni mesajlaşma yöntemi

Instagram’da Hikayeler’e verilen tepkiler mesajlaşma kısmında ufak bir bildirim şeklinde görülüyor. WhatsApp’ta da buna benzer olacağını ve yeni bir sohbet başlatmaya imkan tanıyacağını söylemek mümkün. Yeni özellik şimdilik sadece Android için beta kullanıcıları arasında test ediliyor. iOS‘a veya kararlı uygulamaya ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Fakat mesajlaşma yeteneğini genişlettiği için çok fazla bekletilmeyecektir diye düşünüyoruz.