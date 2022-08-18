2022-08-18 19:32:19 WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak
Yeniliklerini sürdüren WhatsApp, ekran görüntüsü engelleme özelliğini de test ediyor.
Yeniliklerini sürdüren WhatsApp, ekran görüntüsü engelleme özelliğini de test ediyor.
Mark Zuckerberg’in CEO’su olduğu Meta şirketine ait WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından birisi konumunda.
Son dönemde rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içine giren Platform, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunabilmek adına düzenli olarak yeni özellikleri test ediyor.
WhatsApp “ekran görüntüsü engelleme” özelliğini test ediyor WhatsApp, birçok kişi tarafından beklenen önemli bir özellik üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
WhatsApp ile ilgili aktardıklarıyla ün kazanan WABetaInfo, platformun ekran görüntüsü engelleme özelliğini test ettiğini duyurdu.
Ekran görüntüsü engelleme özelliği, bir kez görüntülemek için gönderilen fotoğraf veya videolarda karşı tarafın ekran görüntüsü almasını izin vermeyecek.
Özellik, Android 13’teki tüm beta test kullanıcılarına sunulacak.
Yeni WhatsApp özelliği, Android 2.22.18.16 için WhatsApp beta güncellemesi ile sunuluyor.
iOS için ise henüz bir açıklama yapılmadı ancak güncelleme hakkında olumlu bir görüş hakim.
Gelen bilgilere göre şirket, en kısa süre içinde test aşamasından geçirip yeni özelliğini tüm kullanıcılara sunmak istiyor.
WhatsApp son dönemde birçok yeni özelliğini test ediyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Android tarafındaki beta kullanıcıları ile silinen mesajlar için yeni bir özellik paylaştı.
Buna göre, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.
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