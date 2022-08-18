  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

2022-08-18 19:32:19
WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Yeniliklerini sürdüren WhatsApp, ekran görüntüsü engelleme özelliğini de test ediyor.

#1
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Mark Zuckerberg’in CEO’su olduğu Meta şirketine ait WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformlarından birisi konumunda.

#2
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Son dönemde rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içine giren Platform, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunabilmek adına düzenli olarak yeni özellikleri test ediyor.

#3
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

WhatsApp “ekran görüntüsü engelleme” özelliğini test ediyor WhatsApp, birçok kişi tarafından beklenen önemli bir özellik üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

WhatsApp ile ilgili aktardıklarıyla ün kazanan WABetaInfo, platformun ekran görüntüsü engelleme özelliğini test ettiğini duyurdu.

#5
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Ekran görüntüsü engelleme özelliği, bir kez görüntülemek için gönderilen fotoğraf veya videolarda karşı tarafın ekran görüntüsü almasını izin vermeyecek.

#6
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Özellik, Android 13’teki tüm beta test kullanıcılarına sunulacak.

#7
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Yeni WhatsApp özelliği, Android 2.22.18.16 için WhatsApp beta güncellemesi ile sunuluyor.

#8
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

iOS için ise henüz bir açıklama yapılmadı ancak güncelleme hakkında olumlu bir görüş hakim.

#9
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Gelen bilgilere göre şirket, en kısa süre içinde test aşamasından geçirip yeni özelliğini tüm kullanıcılara sunmak istiyor.

#10
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

WhatsApp son dönemde birçok yeni özelliğini test ediyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Android tarafındaki beta kullanıcıları ile silinen mesajlar için yeni bir özellik paylaştı.

#11
Foto - WhatsApp’ta ekran görüntüsü tarih olacak

Buna göre, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.

'Benzin ve motorin 12 liraya düşecek 'demişti! Tahminini güncelledi: Akaryakıta dev indirim o zaman gelecek
Ekonomi

'Benzin ve motorin 12 liraya düşecek 'demişti! Tahminini güncelledi: Akaryakıta dev indirim o zaman gelecek

Brent petrolde düşüş devam ederken Emtia Uzmanı ekonomist Zafer Ergezen'den akaryakıt fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler geldi. Ergezen, ..
Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...
Ekonomi

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Petrol Sanayi Derneği tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında benzin satışları yüzde 5,86 ve motorin satışlarında ise yüzde 5,55'l..
Holiganlığın sonu! Ersan Şen kendi maskesini indirdi
Gündem

Holiganlığın sonu! Ersan Şen kendi maskesini indirdi

Kamuoyunda 'Herşeyolog' olarak bilinen ve ekranlarda bağırarak muhalefet yaptığını zanneden Ceza Hukukçusu Ersan Şen, HDP ile kol kola girer..
Sosyal medyayı salladı! Tuğçe Kazaz’dan Koç Grubu’na şok sözler
Siyaset

Sosyal medyayı salladı! Tuğçe Kazaz’dan Koç Grubu’na şok sözler

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabı üzerinden Koç Grubu ile ilgili dikkat çeken sözler sarfetti. Grubun kârını 5 katına çıkarmasına..
Ukrayna'ya giden Erdoğan'ın heyetinde dikkat çeken isim!
Gündem

Ukrayna'ya giden Erdoğan'ın heyetinde dikkat çeken isim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya gitti. Burada Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek ola..
Koronavirüsten şok eden haber! Bir etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak
Gündem

Koronavirüsten şok eden haber! Bir etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak

Koronavirüs yoğunluğu azalsa da hastalık insanda kalıcı etkilere sebep oluyor. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir açıklama korkutan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23