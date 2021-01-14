WhatsApp'ın skandal kararından sonra Türkiye'den dev hamle! Ankara’ya dijital depo

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hayata geçireceği Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile Türkiye’nin verilerinin Türkiye’de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkezi ile kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tekbir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Tek noktadan yönetimin sağlanması ile siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak. Projenin fizibilite çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, özellikle WhatsApp’ın veri güvenliği ihlali sonrasında çalışmanın daha da hızlandırılarak bu yıl inşaat faaliyetlerinin başlamasının planlandığı öğrenildi.