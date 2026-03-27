Otomobil devine savunma sanayi uyarısı! Bu yaptığınız her şeye aykırı

Kanadalı hukukçu Simardone de şirketlerin uluslararası hukuk kapsamında sorumlu tutulabileceklerini söyledi. "Şirketlerin tüzel kişiliği yani hakları ve borçları var. Bir şirket, İsrail gibi sadece insan hakları ihlallerine değil insanlığa karşı suçlara karışmış bir ülkeye silah gönderdiğinde ve silahların insanlığa karşı suçlarda kullanıldığını bildiğimizde o noktada bir şirket sorumlu tutulabilir." diyen Simardone, Volkswagen'in en büyük hissedarlarından birinin Aşağı Saksonya eyaleti olması nedeniyle sorumluluk altına giren Almanya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taraf olduğunu ve soykırım dahil savaş suçlarını kınamasını gerektiren birçok antlaşmanın imzacısı olduğunu hatırlattı. Simardone, Almanya’nın Yahudi soykırımı nedeniyle duyduğu tarihsel sorumluluk çerçevesinde İsrail’i desteklediğini ve daralan otomotiv sektörü karşısında büyüyen savunma sanayisine yöneldiğini belirterek, bunun uzun vadede olumlu sonuçlar doğurmayabileceğini ve Almanya’nın uluslararası hukuk açısından soykırımı desteklemekle suçlanabileceği bir konuma sürüklenebileceği uyarısında bulundu.