Araştırmacı gazeteci Van de Beek, bir silah şirketine tedarik ettiği silahlarla işlenen savaş suçları nedeniyle siyasi yaptırım uygulanabileceğini belirterek, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus silah üreticisi Almaz-Antey'i yaptırım listesine aldığını hatırlattı. Van de Beek, Almanya’nın Holokost’tan kaynaklanan suçluluk duygusuyla hareket ettiğini dile getirerek, birçok Alman’ın ülkelerinin ABD tarafından, ABD’nin de Washington’daki İsrail lobisi tarafından yönlendirildiğine inandıklarını söyledi. Volkswagen’in otomobil üretimi için artan enerji maliyetlerini karşılamakta zorlandığı dönemde savunma sanayisinde üretim planlamasının nasıl yapılacağını merak ettiğini belirten Van de Beek, şirketin içinde bulunduğu zor durumun yalnızca Çin’le yaşanan yoğun rekabetten değil aynı zamanda gaz fiyatlarındaki büyük artış, nükleer ve termik santrallerin kapatılması ile ucuz Rus doğal gazı alımının durdurulması nedeniyle sanayinin hızla güç kaybetmesinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.