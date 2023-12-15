Volkswagen, efsane modeli artık üretmeyecek

VW, 2023’ün ilk yarısına kadar ABD’de sadece 1155 Arteon sedan satabildi. Buna karşılık Jetta ise aynı dönemde 16 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Arteon’un satışlarındaki düşüşün 2022’den 2023’e daha da sert olduğu bildirildi. Volkswagen’in elektrikli araçlara yönelik stratejisinin bir parçası olarak ürün yelpazesini düzene sokmaya çalıştığını biliyoruz. Bu yüzden Arteon’un ABD için üretimden kaldırılması sürpriz olmadı. Bu kararın ABD pazarına özel olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.