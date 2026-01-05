  • İSTANBUL
Venezuela'daki gelişmelere sessizliğini bozan New York'ta binlerce kişi Maduro için yürüdü: Hükümeti uyardı! Acı tablo
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Venezuela'daki gelişmelere sessizliğini bozan New York'ta binlerce kişi Maduro için yürüdü: Hükümeti uyardı! Acı tablo

Cumhurbaşkanına zorla alıkoyarak el çektiren ABD'yi halk protesto etti. Venezuela lideri Maduro ile ilgili yapılan açıklamalar, gelişmeler devam ederken binlerce kişi New York sokaklarında, Venezuela lideri Maduro'nun zorla alıkonması sonrası ABD hükümetine adeta krize yol açacak bir uyarı yaptı.

ABD’nin Maduro’yu alıkoydu! ABD’nin Venezuela topraklarına saldırması ve devlet başkanını eşi ile birlikte ülke dışına çıkarması, Maduro’nun Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde halk dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte güncel gelişmelere ilişkin açıklamalar

Son dönemde yaşanan gelişmeler; Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'nin asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdığını söyledi Trump, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Rodriguez'i tehdit etti Protestocu grup, Başkan Donald Trump’ın emriyle düzenlenen saldırı sonucu Maduro ve eşi Cilia Flores’in "özgürlüklerinin kısıtlanmasını"na tepki gösterdi.

Gözaltı merkezi önünde düzenlenen protesto gösterisinde saatlerce slogan atan kalabalık grup, ABD’nin "Venezuela topraklarının elini çekmesi ve ülkenin başkanı Maduro’yu serbest bırakmasını" talep etti. "ABD Karayipler’den çekil", "Petrol için kan yok", "Venezuela’yı bombalamayı hemen durdur" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Trump hükümetinin Maduro’yu, Venezuela’ya özgürlük getirmek için değil, ülkenin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için yargılamak istediğini öne sürdü. Daha çok, özgürlük ve demokrasi vurgusunun hakim olduğu gösteride ayrıca, ABD’nin Filistin politikasına yönelik tepkiler de dövizlere ve sloganlara yansıdı. New York Polis Teşkilatı (NYPD), Nicolas Maduro’nun dün geceden bu yana tutulduğu gözaltı merkezi önündeki protesto esnasında güvenliği sağlamak için onlarca güvenlik görevlisi ve polis aracıyla nöbet tuttu. Ne olmuştu? Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu. Maduro ve eşi ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevkedilmişti.

