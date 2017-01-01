Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Ve yılın bombası! Fenerbahçe, Talisca için harekete geçti

  • Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'yı Guangzhou Evergrande'den kiralamak istiyor.

  • İlk görüşmelerde Çin ekibinden olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertli takımın devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi zor görünüyor.

  • Görüşme gerçekleştirildi:Fenerbahçe sezon sonunda tekrar girişimlerde bulunacak.

  • Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.

  • Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadı. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor ancak transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

  • Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.

  • Talisca, Çin'de sona eren sezonda 18 maçta forma giyerken 16 gol attı ve 8 asist yaptı. (AKŞAM)

Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

Son Eklenen Haberler

Hindistan Arakanlı mültecileri sınır dışı etti
  1. Hindistan Arakanlı mültecileri sınır..
  2. Brüksel mahkemesinden Uber kararı
  3. Kardeş ülke Sudan'dan açıklama: Yok..
  4. "Kadroya geçenler için enflasyon zammı..
  5. Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması
  6. İnternette yeni dönem başladı! AKN..
  7. Cildimiz ile ilgili yanlış bilinenler
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  9. Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
  10. Balıkçı ağına takılan sakar meke..
  11. Terör uzmanından Türkiye'ye kritik..
  12. Ders çalışmıyorsa gözlerinde bir..
  13. Marmaris'te sağanak ve rüzgar
  14. Polis memurunun hareketi yürekleri..
  15. Akademisyen Şenel, son yolculuğuna..
  16. Bırakın da ödevini kendisi yapsın..
  17. Recep Gürkan'ın "Adrianoupolis'li yeni..
  18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  19. CHP'den "bize neden oy verilmiyor?"..
  20. Döviz kurları