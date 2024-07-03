Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Küre ilçesi Ecevit Uzunöz köyünde ikamet eden Vasıf Ünlü ise “Geçtiğimiz yıllarda ayılar köyümüze kadar geliyordu. Evimizin yakınına kadar geldiği oldu. Meyve zamanında bahçelerimize zarar veriyor. Şu anda ayılar, Küre'nin yakın civarında görünüyor. Köyümüze bu yıl henüz gelmedi. Vahşi hayvan olduğundan dolayı korkuyoruz. Elimizde sadece sopa var, silahımızda yok. Bundan dolayı korkuyoruz. Geçtiğimiz yıl hayvanlara saldıran ayı da oldu. Meyve zamanında kapının önüne kadar geliyor. İklim değişikliğinden, yeteri kadar kar yağmadığından dolayı kış ayında inlerinde duruyorlardı. Kar yağmadığından inlerine bu yıl girmediler. Şimdi de yiyecek arıyorlar diye meskun mahallelerine kadar geliyorlar. Buralarda çöp atıkları gibi atıklar olduğundan buraları karıştırıp kendilerine yiyecek arıyorlar. Yavrularını demek ki yeteri kadar besleyemiyorlar, besleyemeyince çöplüklere gidiyorlar. Bu yıl kış olmadığından dolayı ayılarda inlerinde kalamadı. Şehir merkezlerine, yol kenarlarında sıklıkla bundan dolayı görülüyor. Öncesinde Nisan ayında dahi kar oluyordu. Biz şimdi hayvanları uzaklara kovamıyoruz. Ayıdan korkuyoruz, hayvanlara gelir zarar verir, bizlere de zarar verir diye. Özellikle kapının yakınlarında hayvanları otlatıyoruz” şeklinde konuştu.