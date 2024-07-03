Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde barındıran Kastamonu'nun Küre ilçesinde ayılar, vatandaşlar tarafından sıklıkla görülmeye başlandı. Yol kenarlarına kadar inen ayılar, ilçe merkezinde çöp konteynerlerden yiyecek ararken vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile kaydediliyor. Köylerde evlerin yanına kadar gelen ayılar, arı kovanlarına zarar veriyor. Türkiye'de resmi verilere göre, ayı popülasyonunun en yoğun olduğu Kastamonu'da, ayılar son yıllarda binlerce arı kovanını parçaladı, arıları da telef etti. Ormanlık alanda yiyecek bulamadıkları için yavrularıyla birlikte yiyecek arama telaşına giren ayılar, şehir merkezlerine kadar inerek, çöp konteynırlarından yiyecek arıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre ayı popülasyonunun en fazla görüldüğü Kastamonu'da bin 500'e yakın bozayı bulunuyor. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da ayılar en çok Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ağlı, Küre, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yaşıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar son yıllarda sık sık karşılaştıkları ayılar sebebiyle tedirgin olduklarını söyledi.