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Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

2024-07-03 16:24:50
Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Kastamonu'da popülasyonu artan ayılar vatandaşları tedirgin ediyor.

#1
Foto - Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde son yıllarda yol kenarları ile ilçe merkezi ve köylerde sık sık görülmeye başlayan ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor.

#2
Foto - Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde barındıran Kastamonu'nun Küre ilçesinde ayılar, vatandaşlar tarafından sıklıkla görülmeye başlandı. Yol kenarlarına kadar inen ayılar, ilçe merkezinde çöp konteynerlerden yiyecek ararken vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile kaydediliyor. Köylerde evlerin yanına kadar gelen ayılar, arı kovanlarına zarar veriyor. Türkiye'de resmi verilere göre, ayı popülasyonunun en yoğun olduğu Kastamonu'da, ayılar son yıllarda binlerce arı kovanını parçaladı, arıları da telef etti. Ormanlık alanda yiyecek bulamadıkları için yavrularıyla birlikte yiyecek arama telaşına giren ayılar, şehir merkezlerine kadar inerek, çöp konteynırlarından yiyecek arıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre ayı popülasyonunun en fazla görüldüğü Kastamonu'da bin 500'e yakın bozayı bulunuyor. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da ayılar en çok Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ağlı, Küre, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yaşıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar son yıllarda sık sık karşılaştıkları ayılar sebebiyle tedirgin olduklarını söyledi.

#3
Foto - Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Küre ilçesine bağlı Camili köyünde yaşayan Mustafa Küloğlu, arıların özellikle arı kovanlarına zarar verdiğini belirterek, “Köy ve tarım işleri ile uğraşıyorum. Bazen araç ile köye gelip giderken ayı görüyorum. Köylü olduğumuz için hayvanımız oluyor, bahçemiz oluyor. Bu sefer ayı köyümüzde komşumuzun üç kovanındaki arıları telef etti. Yakın zamanda görmedim ama geceleri köpekler havlıyor, kendisini görmedim ama izlerini görüyoruz. ilçemizde fazlasıyla ayı var. Haberlerde ya da sosyal medyada da görüyoruz. Ayının bizlere zararı oluyor. Hayvan otlatmaya giderken tedirgin oluyoruz, acaba karşımıza çıkar mı diye düşünüyoruz. İzlerini görüyoruz, tedirgin oluyoruz. Bu konuya devletimizin bir el atması lazım” diye konuştu.

#4
Foto - Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Küre ilçesi Ecevit Uzunöz köyünde ikamet eden Vasıf Ünlü ise “Geçtiğimiz yıllarda ayılar köyümüze kadar geliyordu. Evimizin yakınına kadar geldiği oldu. Meyve zamanında bahçelerimize zarar veriyor. Şu anda ayılar, Küre'nin yakın civarında görünüyor. Köyümüze bu yıl henüz gelmedi. Vahşi hayvan olduğundan dolayı korkuyoruz. Elimizde sadece sopa var, silahımızda yok. Bundan dolayı korkuyoruz. Geçtiğimiz yıl hayvanlara saldıran ayı da oldu. Meyve zamanında kapının önüne kadar geliyor. İklim değişikliğinden, yeteri kadar kar yağmadığından dolayı kış ayında inlerinde duruyorlardı. Kar yağmadığından inlerine bu yıl girmediler. Şimdi de yiyecek arıyorlar diye meskun mahallelerine kadar geliyorlar. Buralarda çöp atıkları gibi atıklar olduğundan buraları karıştırıp kendilerine yiyecek arıyorlar. Yavrularını demek ki yeteri kadar besleyemiyorlar, besleyemeyince çöplüklere gidiyorlar. Bu yıl kış olmadığından dolayı ayılarda inlerinde kalamadı. Şehir merkezlerine, yol kenarlarında sıklıkla bundan dolayı görülüyor. Öncesinde Nisan ayında dahi kar oluyordu. Biz şimdi hayvanları uzaklara kovamıyoruz. Ayıdan korkuyoruz, hayvanlara gelir zarar verir, bizlere de zarar verir diye. Özellikle kapının yakınlarında hayvanları otlatıyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Vatandaşların yürekleri ağızda! Popülasyonu artan ayılar o şehirde kabus yaşatıyor

Mantar toplamaya da gidemediklerini söyleyen Ünlü, “Ormana gitmek istersen ancak elinde silah ya da balta olması gerekiyor. İnsanlara zarar veriyor. Çünkü geçen yıl 4-5 kişiye zarar verdi. O yüzden bize de zarar verir diye ormana gidemiyoruz. Ancak yabancı insanlar, buraları bilmeyenler geliyor. Onlara da rast gelirse ayılar saldırıyor” ifadelerini kullandı.

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