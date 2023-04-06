2023-04-06 15:47:34 Vatandaşlar tedirgin! O ilimizde obruk oluştu
Aksaray'da bir köyde 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk oluştu
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Aksaray'da bir köyde 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk oluştu
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
İlçeye bağlı Yeşiltömek köyü kırsalındaki merada mantar toplayan vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 5 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu köy muhtarına bildirdi.
Bölgeye gelen köy muhtarı, inceleme yapılması için yetkililere bilgi verdi.
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