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Yaşam
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Vatandaşlar tedirgin! O ilimizde obruk oluştu

2023-04-06 15:47:34
Vatandaşlar tedirgin! O ilimizde obruk oluştu

Aksaray'da bir köyde 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk oluştu

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Foto - Vatandaşlar tedirgin! O ilimizde obruk oluştu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

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Foto - Vatandaşlar tedirgin! O ilimizde obruk oluştu

İlçeye bağlı Yeşiltömek köyü kırsalındaki merada mantar toplayan vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 5 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu köy muhtarına bildirdi.

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Foto - Vatandaşlar tedirgin! O ilimizde obruk oluştu

Bölgeye gelen köy muhtarı, inceleme yapılması için yetkililere bilgi verdi.

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