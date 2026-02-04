  • İSTANBUL
Vatandaşlar kara kara düşünüyordu! O borçlar ertelendi
Vatandaşlar kara kara düşünüyordu! O borçlar ertelendi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yayımladığı genelgeye o borçların ödenmesinde düzenlemeye gidildi. Gelişme vatandaşları bir nebze olsun sevindirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yayımlanan 2026/7 sayılı yeni genelge ile prim borçlarının yapılandırılmasında teminat şartları gevşetildi, ödeme sürecine esneklik getirildi. Yeni düzenleme ile özellikle küçük işletme ve çiftçilerin borç yükünün hafifletilmesi hedefliyor.

SGK’nin yaptığı değişiklikle birlikte, daha önce 50 bin TL olan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre, borcu 250 bin TL’yi aşmayan vatandaşlardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek.

Genelge kapsamında 4/b statüsündeki esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirmeleri halinde “Borcu Yoktur” yazısı alabilecek. Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak.

SGK, ödeme güçlüğü yaşayanlar için ihlal hakkını da genişletti. Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ek bir tolerans sağlanmış oldu.

Geçmişte yapılandırması bozulan borçlular için de yeni bir kapı aralandı. Borçların kapatılması halinde, önceki ihlaller “bozulmuş tecil” olarak değerlendirilmeyecek ve vatandaşlar yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek.

Yeni uygulamada, ödeme gücü sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli ödeme planı oluşturulabilecek. Böylece borçlular, sürece daha düşük tutarlarla başlayarak ödeme düzenini kurabilecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK birimlerine başvuru yapmaları ve ilk taksiti yatırmaları yeterli olacak.

