2024-05-12 10:58:32 Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu
A101'in mayıs ayının ortalarında raflarda bulunduracağı ürünlere ve fiyatlarına dair yayınlanan katalog ile bilgi verildi. Piknik sepeti, pompalı termos, kare kase, piknik seti, elektrikli motorlu bisiklet, sufle kabı, çift katmanlı çelik su şişesi, sprey yağlık, su bardağı, tuzluk seti, emaye kek ve tart kalıbı, tencere seti, diş fırçası, dijital baskül ve şarjlı su pompası gibi ürünlerin yer aldığı 16 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak A101 kataloğu yayınlandı.