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Ekonomi
15
Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

2024-05-12 10:58:32
Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

A101'in mayıs ayının ortalarında raflarda bulunduracağı ürünlere ve fiyatlarına dair yayınlanan katalog ile bilgi verildi. Piknik sepeti, pompalı termos, kare kase, piknik seti, elektrikli motorlu bisiklet, sufle kabı, çift katmanlı çelik su şişesi, sprey yağlık, su bardağı, tuzluk seti, emaye kek ve tart kalıbı, tencere seti, diş fırçası, dijital baskül ve şarjlı su pompası gibi ürünlerin yer aldığı 16 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak A101 kataloğu yayınlandı.

#1
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL • Hi-Level 50" UHD Tizen Tv 10.999 TL • JVC 40" Full HD Android Led Tv 8.999 TL • Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL • Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL

#2
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL • Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL • Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL • Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL • Kiwi Çubuk El Blender 329 TL • Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL • Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL • Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL • Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL • Sinbo Dijital Baskül 169 TL • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL

#3
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL • Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL

#4
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• Orcamp Termos 1 Litre 679 TL • Pompalı Termos 1,9 Litre 299 TL • Piknik Seti 32 Parça 149 TL • Piknik Sepeti 179 TL

#5
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• Emaye Sahan-Tencere Pratik Set 2'li 399 TL • Emaye Kamp Kettle 2 Litre 429 TL • Çantalı Portatif Ocak 599 TL • Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 279 TL • Turbo Kamp Ocağı 169 TL • Solar Kamp Duşu 199 TL • Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr 269 TL • Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 500 ml 270 TL

#6
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL

#7
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL • Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı 1.799 TL • Sona Tv Ünitesi 1.999 TL • Petek Dekoratif Kitaplık 1.499 TL

#8
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

• Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL • Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 4m2 699 TL • Dantelli Sabahlık 199 TL • Dantelli Saten Takım 199 TL • Kadın Kaprili Pijama Takımı 199 TL

#9
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

#10
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

#11
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

#12
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

#13
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

#14
Foto - Vantilatör A101 İndirimi! 16 Mayıs 2024 A101 Aktüel Kataloğu

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