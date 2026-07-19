Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor: Otlu peynir, inci kefali ve...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, kentin binlerce yıllık gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturdu. Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen ve danışma kurulunca belirlenen 27 Lezzet Noktası’nda Van kahvaltısından kelodoşa, otlu peynirden Norduz kuzusuna, inci kefalinden kavuta uzanan benzersiz lezzetler öne çıktı. Lezzet Noktası projesiyle birlikte belirlenen duraklara festival ziyaretçileri tarafından gerçekleştirilen yoğun ilgi ise yerel işletmelerin ekonomisine katkı sağladı.