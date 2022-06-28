  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Van'da feci kaza: Yaralılar var

2022-06-28 19:22:03
Van'da feci kaza: Yaralılar var

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde meydana geldi.

#2
Foto - Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 VV837 plakalı Ford marka kamyonet ile 65 EZ 291 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 VV837 plakalı Ford marka kamyonet ile 65 EZ 291 plakalı otomobil çarpıştı.

#3
Foto - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek
Ekonomi

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet gösteren TEKSİS İleri Teknolojiler Limited Şirketi, insansız hava aracı droanların yakıt pillerini yüzde 75 yerli..
Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye geçmişte verdiği ayar yeniden paylaşım rekorları kırıyor
Gündem

Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye geçmişte verdiği ayar yeniden paylaşım rekorları kırıyor

85 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlar, Arkın için başsağlığı mesajları yayımlıyor..
Pamukkale Turizm'de rezillik! Mide bulandıran olay Türkiye'ye ağaya kaldıracak
Gündem

Pamukkale Turizm'de rezillik! Mide bulandıran olay Türkiye'ye ağaya kaldıracak

Şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda aile yapısını bozmak için hemen her gün yeni bir oyun tezgahlanıyor. İslam düşmanı azgın azınlık sapkı..
Dolar yine çakılacak! Necmettin Batırel dolar kuru için öyle bir rakam verdi ki... Alım, satım yapacaklar aman dikkat
Ekonomi

Dolar yine çakılacak! Necmettin Batırel dolar kuru için öyle bir rakam verdi ki... Alım, satım yapacaklar aman dikkat

Dolar kuruna ilişkin yaptığı tahminlerle büyük ses getiren ekonomist Necmettin Batırel'den çok konuşulacak bir çıkış daha geldi. Batırel, do..
Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Biyografi

Cüneyt Arkın öldü mü? Cüneyt Arkın kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Yeşilçam’ın usta oyuncularındın Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Kuruluş Osman dizisinde de ak sakallıların önderi karekterini oynayan Cüneyt..
Dünyaya ilan ettiler: Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA fabrikası açacağız
Ekonomi

Dünyaya ilan ettiler: Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA fabrikası açacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Kiev ile Ankara arasında ortak Bayraktar TB2 insansız hava aracı üretim fabrikası inşa etme konusun..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23