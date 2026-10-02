Van Gölü'nde Mars'ın izleri aranıyor! Bilim insanları çalışmalara başladı

Farklı ülkelerden bilim insanları çalışmaya katıldı Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezher Tagliasacchi ise projenin farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getiren uluslararası bir çalışma olduğunu söyledi. Saha çalışmalarında öncelikle mikrobiyalitlerin bulunduğu farklı noktaların belirlendiğini aktaran Tagliasacchi, daha sonra bu alanlarda ayrıntılı incelemeler yapılarak yüzeyden mikrobiyalit ve su örnekleri alındığını ifade etti. Tagliasacchi, asıl amaçlarının Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerden alınan örneklerde bulunan nanokürelerin oluşum süreçlerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, ellerindeki numunelerde farklı mikroorganizma topluluklarının görülebildiğini söyledi. Örneklerdeki farklı renkli katmanların farklı mikroorganizma gruplarını temsil ettiğini ifade eden Tagliasacchi, "Arazide yapılacak işlerimizden bir tanesi, aslında en önemlisi ve projenin ayağı olan Van Gölü'nden bu mikrobiyalit örneklerini alabilmekti. Bunu da bugün gerçekleştirdik. Proje yürütücüsü Çetin Yeşilova'nın da aldığı çok güzel örneklerle birlikte, şu elimde gördüğünüz 50 mililitrelik Falcon tüpündeki mikrobiyalit örneklerini elde ettik. Karbonatlaşmış olsa da içi beyaz olan kısımlar karbonat, ancak farklı renklerde gördüğünüz seviyeler var. Bunların hepsi aslında mikroorganizmalar. Pembemsi renkli olanlar sülfür bakterileri, daha ince bant şeklinde ve daha açık yeşil olanlar siyanobakterilerimiz, en üstte ise alglerimiz yer alıyor" şeklinde konuştu. Numunelerin farklı ülkelerde ayrıntılı analizlerden geçirileceğini dile getiren Tagliasacchi, çalışmanın temel sorularından birinin karbonat nanokürelerinin biyolojik mi, inorganik mi yoksa her iki sürecin birlikte etkisiyle mi oluştuğunu ortaya koymak olduğunu kaydetti.