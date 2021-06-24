2021-06-24 10:14:29 Van Gölü kıyılarında sevindiren gelişme! 15 günde tamamlandı
Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları kapsamında, İskele sahilinde 45 tonluk platform üzerindeki 17 metrelik paletli ekskavatörle 15 günde 6 bin metreküp balçık çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlıkları, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş belediyelerinin desteğiyle hazırlanan "Van Gölü Koruma Eylem Planı" çalışmaları devam ediyor.