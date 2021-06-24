Van Gölü kıyılarında sevindiren gelişme! 15 günde tamamlandı

İnsanları Van Gölü ile buluşturmak ve sahil bölgelerini geliştirmek için projeler geliştirdiklerini ifade eden Bilmez, bu bölgelerde kirliliğe neden olan 300 ahırın tamamını kaldırdıklarını anlattı. Ahırların sahil bandından kaldırılması sürecinde kent sakinlerinden büyük destek aldıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti: "Arıtma tesisinin hayata geçirilmesinde bize kredi sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, İller Bankası Yönetim Kuruluna, ahırların yıkımıyla ilgilenen ilçe belediyelerine çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Van ve her yerinde yüzülebilen bir Van Gölü için hep birlikte çalışacağız. Van Gölü'nü hem temizlemek hem de temiz tutmak, çevresindeki çarpık imarlaşmanın da önüne geçmek için uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç var. Bunlarda da baya aşama kaydedildi."