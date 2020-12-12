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Valilikten yeni koronavirüs kararı! Evlere bu not asıldı

2020-12-12 18:40:58
Valilikten yeni koronavirüs kararı! Evlere bu not asıldı

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusuna, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası görülen ikametlerin kapılarına, özel bir not asılmaya başlandı.

#1
Foto - Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

#2
Foto - Koronavirüs salgına karşı kurulun kaldığı yeni kararlar, Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklama ile vatandaşlara duyuruldu.

Koronavirüs salgına karşı kurulun kaldığı yeni kararlar, Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklama ile vatandaşlara duyuruldu.

#3
Foto - Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanması kararlaştırıldı. Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır. Mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır"

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