Validen endişelendiren koronavirüs açıklaması: Maalesef kontrol altına alınamıyor

''MAALESEF KONTROL ALTINA ALINAMIYOR'' Ahmet Ümit vakaların bir türlü kontrol altına alınamadığını belirterek, "İlimizdeki corona virüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor. Onun için gerekli anket ve araştırmaları yaptık. Bu anketlerin ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz. Dün amirlerle toplantı yaptık, bugün herkesle beraber bir toplantı yapacağız. Olayın önemini anlatacağız. Yani bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor. Bizim hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay önemli, bu olay ciddi. Bizim maske, mesafe ve hijyen olmak üzere devletin almış olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor. Bizim bu virüsü kontrol altında tutmamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor" diye konuştu.