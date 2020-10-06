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Validen endişelendiren koronavirüs açıklaması: Maalesef kontrol altına alınamıyor

2020-10-06 14:46:04
Validen endişelendiren koronavirüs açıklaması: Maalesef kontrol altına alınamıyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - ''MAALESEF KONTROL ALTINA ALINAMIYOR'' Ahmet Ümit vakaların bir türlü kontrol altına alınamadığını belirterek,

''MAALESEF KONTROL ALTINA ALINAMIYOR'' Ahmet Ümit vakaların bir türlü kontrol altına alınamadığını belirterek, "İlimizdeki corona virüs vakaları maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla ilerlemeye devam ediyor. Onun için gerekli anket ve araştırmaları yaptık. Bu anketlerin ve araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış olan sonuçlara göre değerlendirme yapıyoruz. Dün amirlerle toplantı yaptık, bugün herkesle beraber bir toplantı yapacağız. Olayın önemini anlatacağız. Yani bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor. Bizim hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay önemli, bu olay ciddi. Bizim maske, mesafe ve hijyen olmak üzere devletin almış olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor. Bizim bu virüsü kontrol altında tutmamız gerekiyor. İlimiz genelinde yayılmalar devam ediyor" diye konuştu.

#2
Foto - ''ZİYARETLERİ KESİNLİKLE DURDURMALIYIZ'' Vali Ümit, hastalığın en fazla aile ziyaretleri nedeniyle bulaştığını dile getirerek,

''ZİYARETLERİ KESİNLİKLE DURDURMALIYIZ'' Vali Ümit, hastalığın en fazla aile ziyaretleri nedeniyle bulaştığını dile getirerek, "En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmalıyız. Aile ziyaretlerini kastediyorum. Aileler birbirini ziyaret etmeyi bir süre durdurmalı. Telefonlarla görüşelim. Birbirimize dua edelim, empati yapalım ama birbirimizle bir araya gelmeyelim. Ekonomik hayatın, üretimin ve eğitimin etkilenmemesi lazım. Kısacası kimsenin etkilenmemesi lazım. Onun için de ne kadar tedbire uyarsak o kadar başarılı oluruz. Unutmayalım tedbirler, virüsten daha güçlüdür" dedi.

#3
Foto - Kentte vakaların bu hızda artması halinde daha ağır tedbirler alınacağını söyleyen Ümit,

Kentte vakaların bu hızda artması halinde daha ağır tedbirler alınacağını söyleyen Ümit, "Eğer kontrol altına alınmazsa kesinlikle tedbirleri daha fazla artıracağız; ama toplum hayatı, devlet hayatı, millet hayatı, bireysel hayat bir şekilde devam ediyor. Bu hayatı etkilemeyecek şekilde tedbirler almalıyız. Önce sağlık. Sağlık eğer daha ağır tedbiri gerektiriyorsa evet daha ağır tedbir alınacaktır" diye konuştu.

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