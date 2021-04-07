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2021-04-07 17:29:17
"Vadi" operasyonu! Ele geçirilenler sergilendi

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen “Vadi” isimli operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 105 şüpheliden 94’ü ile şüphelilerle irtibatı olan 7 kişi gözaltına alınırken, firari 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirmişti.

#1
Foto - Ankara merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Batman ve Mersin illerinde düzenlenen “Vadi” isimli eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 105 şüpheliden 94’ü ile şüphelilerle irtibatı olan 7 kişi gözaltına alınırken, firari 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Narkotik Büro ekiplerince basına tanıtıldı.

Ankara merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Batman ve Mersin illerinde düzenlenen “Vadi” isimli eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 105 şüpheliden 94’ü ile şüphelilerle irtibatı olan 7 kişi gözaltına alınırken, firari 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam edildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, Narkotik Büro ekiplerince basına tanıtıldı.

#2
Foto - Operasyonda 30 kilo 12 gram bonzai, 2 kilo 483 gram toz esrar, 532 gram kubar esrar, 13,20 gram kokain, 62,81 gram eroin, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri, 4.03 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ecza, 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası ile 10 adet vakum poşeti, 8 tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 121 bin 860 TL, 325 dolar, 35 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış ‘Leylan’ isimli kitap ele geçirildi.

Operasyonda 30 kilo 12 gram bonzai, 2 kilo 483 gram toz esrar, 532 gram kubar esrar, 13,20 gram kokain, 62,81 gram eroin, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri, 4.03 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ecza, 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası ile 10 adet vakum poşeti, 8 tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 121 bin 860 TL, 325 dolar, 35 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış ‘Leylan’ isimli kitap ele geçirildi.

#3
Foto - Soruşturma kapsamında tutuklu 27 zanlı ve firari konumdaki 12 kişi ile birlikte 139 şüpheliye ulaşıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyon ve öncesinde ele geçirilen toplam suç unsurları ise şöyle: “79 kilo 967 gram bonzai, 30 kilo 483 gram esrar ve skunk, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 2 kilo 483 gram toz esrar, 2 kilo 51 gram eroin, 2 bin 837 adet ectasy tablet, bin 890 adet captagon tablet, 46,58 gram kokain, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri bitkisi, 84 adet sentetik ecza,45 gram ectasy hap tozu, uyuşturucu imalatında kullanılan 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 4 adet uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan kimyasal ilaç, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası, 10 adet vakum poşeti, 8 adet tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 157 bin 720 TL, bin 525 dolar, 335 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış ‘Leylan’ isimli kitap ile çok sayıda paketleme malzemesi.” Yakalanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan adli işlem başlatıldığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu 27 zanlı ve firari konumdaki 12 kişi ile birlikte 139 şüpheliye ulaşıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyon ve öncesinde ele geçirilen toplam suç unsurları ise şöyle: “79 kilo 967 gram bonzai, 30 kilo 483 gram esrar ve skunk, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 2 kilo 483 gram toz esrar, 2 kilo 51 gram eroin, 2 bin 837 adet ectasy tablet, bin 890 adet captagon tablet, 46,58 gram kokain, 23 gram PC, 6 adet Hint keneviri bitkisi, 84 adet sentetik ecza,45 gram ectasy hap tozu, uyuşturucu imalatında kullanılan 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 4 adet uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan kimyasal ilaç, 9 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinası, 10 adet vakum poşeti, 8 adet tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 157 bin 720 TL, bin 525 dolar, 335 euro, 1 adet sahte kimlik, 5 adet ajanda, 19 adet mektup, 58 adet cep telefonu, 1 adet PKK sempatizanlarınca kullanılan boyun atkısı ile Selahattin Demirtaş tarafından yazılmış ‘Leylan’ isimli kitap ile çok sayıda paketleme malzemesi.” Yakalanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan adli işlem başlatıldığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiği belirtildi.

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