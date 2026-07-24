Ioannis Anastasakis'ten olay Türkiye çıkışı: Türk yetkili bana '10-11 yıldır hazırlıyoruz' dedi
Yunan Emekli Korgeneral Ioannis Anastasakis, Türkiye'n,n çıkarmaya hazırlandığı Mavi Vatan Kanunu ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.
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Yunan Emekli Korgeneral Ioannis Anastasakis, Türkiye'n,n çıkarmaya hazırlandığı Mavi Vatan Kanunu ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Ioannis Anastasakis söz konusu kanunla ilgili bir Türk yetkili ile görüşme yaptığını ve çok önemli bilgiler edindiğini öne sürdü.
Türk yetkiliyle görüşmesini aktaran Anastasakis şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin deniz yetki alanları konusundaki başmüzakerecisi ve uzman olan bir isimle denk gelip görüştüm. Ona 'Tam sakinlik sağlamaya çalışırken neden ortalığı karıştıracak bu yasayı çıkarıyorsunuz' diye sordum.
O da bana 'Hayır, Yunanistan çok ileri gitti, ortalığı karıştırmayacağız, biz bu yasayı 10-11 yıldır hazırlıyoruz' dedi. Ben de tekrar 'Ama bu yasayı tam da şimdi çıkarmaya gerek var mıydı' diye sordum. O da 'Bugün Yunanistan’ın da benzer bir yasası var' dedi.
Bu yasanın deniz yetki alanlarına atıfta bulunacağını, çünkü 1995’te kararlaştırılan casus belli’nin bile bir yasaya bağlı olmadığını söyledi. Kanunun genel çerçevede olacağını ve komşu ülkeleri kışkırtmayacağını söyledi. Bana Mavi Vatan demedi, deniz yetki alanlarından bahsetti. Ve Cumhurbaşkanına deniz alanlarıyla ilgili bu kanunu yürürlüğe koyma yetkisi verecekler.
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