Ioannis Anastasakis'ten olay Türkiye çıkışı: Türk yetkili bana '10-11 yıldır hazırlıyoruz' dedi

O da bana 'Hayır, Yunanistan çok ileri gitti, ortalığı karıştırmayacağız, biz bu yasayı 10-11 yıldır hazırlıyoruz' dedi. Ben de tekrar 'Ama bu yasayı tam da şimdi çıkarmaya gerek var mıydı' diye sordum. O da 'Bugün Yunanistan’ın da benzer bir yasası var' dedi.