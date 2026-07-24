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Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

"Rusya'nın Amazon'u" olarak bilinen, ülkenin en büyük e-ticaret sitesi Wildberries'un deposu, İHA'lar tarafından hedef alındı.

#1
Foto - Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

Rusya'nın Leningrad bölgesinde ülkenin en büyük e-ticaret platformu Wildberries’e ait depoya düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

#2
Foto - Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki Vsevolojsk ilçesindeki Wildberries’e ait depoya İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.

#3
Foto - Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

Saldırı sonucu depoda yangın çıktığını ifade eden Drozdenko, 3 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

#4
Foto - Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

Drozdenko, bir başka İHA’nın ise Kirov ilçesindeki kümes hayvancılığı işletmesine ait depolardan birine isabet ettiğini, yapıda kısmi çökme meydana geldiğini ancak yaralanan bulunmadığını kaydetti.

#5
Foto - Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

Wildberries, saldırının ardından bölgedeki bazı lojistik merkezlerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

#6
Foto - Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'e ait farklı lojistik merkezlerine son günlerde yoğun İHA saldırıları düzenleniyor.

#7
Foto - Rusya'nın en büyüğüydü... İHA ile vuruldu!

Bölgeden gelen en net görüntü...

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