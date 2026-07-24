İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış
Depremzedeler için yapılan milyarlık bağışları bahiste kaybeden Haluk Levent’in ‘yardımseverlik’ maskesinin nasıl düştüğü ortaya çıktı. Dernekteki 3 kişinin hesap hareketliliklerinden şüphelenen bazı bankalar, 2 yıl önce MASAK’a ihbarda bulundu. AHBAP’ın telefonları 2 yıl boyunca dinlendi, Levent’in etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği belirlendi. Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ağabeyine attığı WhatsApp mesajları ise AHBAP’ın borç batağını gözler önüne serdi.