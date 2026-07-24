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İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

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İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

Depremzedeler için yapılan milyarlık bağışları bahiste kaybeden Haluk Levent’in ‘yardımseverlik’ maskesinin nasıl düştüğü ortaya çıktı. Dernekteki 3 kişinin hesap hareketliliklerinden şüphelenen bazı bankalar, 2 yıl önce MASAK’a ihbarda bulundu. AHBAP’ın telefonları 2 yıl boyunca dinlendi, Levent’in etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği belirlendi. Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ağabeyine attığı WhatsApp mesajları ise AHBAP’ın borç batağını gözler önüne serdi.

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Foto - İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

'AHBAP' Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı.

#2
Foto - İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre; 6 Şubat depremlerinde milyarlarca lira bağış toplayan ve bu bağışları bahiste kaybeden Haluk Levent’in ‘sahte yardımseverliğini’ 2024 yılında MASAK’a yapılan ihbar ortaya çıkardı.

#3
Foto - İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

Bazı bankalar AHBAP Derneği ile bağlantılı Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in bankalardaki hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin nitelikli dolandırıcılık olabileceğine yönelik ihbarda bulundu.

#4
Foto - İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

Mali incelemelerde kaynağı belirsiz para transferleri, “borç bedeli, ödünç para, HLK için, Ahbap Faaliyetleri için, Ahbap, Ahbap için" gibi dikkat çekici açıklamalara rastlandı. KOM Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi, 1 yılı aşkın bir süre bu telefon dinleme tedbiri uygulandı ve soruşturmanın startı 2025 yılı başlarında verildi.

#5
Foto - İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

Haluk Levent'in AHBAP Derneği’nin kasasını kendi şahsi harcamaları için kullanarak, Yeliz Kaya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı.

#6
Foto - İşte AHBAP vurgununu sızdıran ilk ihbar! Meğer her şey taaa iki sene önce böyle başlamış

MASAK raporunda Yeliz Kaya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 61 milyon, 17 milyon, 3 milyon 221 bin dolar gibi miktarlarda toplamda 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü.

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