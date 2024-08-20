Uzun yaşamın sırrı onda saklıymış! 1 damlası bile cildi kusursuz, lekesiz yapıyor... Rus kadınlarının güzellik sırrı

Uzun yaşamın sırrı olarak bilinen bal... Antioksidanlar bakımından zengin olan bu besin, içeriğindeki polifenoller sayesinde tansiyonu dengeliyor ve kalp krizi riskini düşürüyor. Yapılan çalışmalara göre şeker yerine bal tüketen kişilerde 'kötü' LDL kolestrol seviyesinde düşüş görünürken 'iyi' HDL kolestrol ölçümünde ise artış gözlemleniyor. Bal ne zaman yenirse faydalı olur? Sabah aç karnına bal yemek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasından vücut sisteminin güçlenmesine kadar birçok faydaları bulunur. İşçi ve taşıyıcı arıların ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bal mucizesi, hakiki ve doğal olduğu müddetçe vücudumuza büyük katkısı bulunur. Gece yatmadan bal yemek... Bal glikojen içerir, bu yüzden uyumadan önce bal tüketmen, adrenalin akışını önlemene ve iyi bir gece uykusu çekmene yardımcı olur. Ayrıca bal, depresyonla mücadele edebilecek organik kimyasal olan polifenol içeriyor. Bu yüzden gece yatmadan önce bal tüketirsen psikolojik sağlığını da korumuş olursun.