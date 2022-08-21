Uzun ve kaliteli yaşamın sırlarını açıkladılar

Aralıklı oruç öneriliyor Araştırmacılar, belirli yiyeceklerin ötesinde günlük olarak aralıklı oruç tutmayı veya tüm öğünleri 11 ila 12 saatlik bir zaman diliminde yemeyi tavsiye ediyor. Ayrıca hastalık riski yüksek olan kişilere her üç ila dört ayda bir beş gün oruç tutmalarını tavsiye ediyorlar. Çalışmanın baş yazarı Valter Longo bu beslenme düzenini, "Bu diyet, yalnızca kilo vermeye yönelik bir diyet değildir. Bu diyeti benimsemek, hastalıklardan kaçınmaya ve yaşlılığa kadar sağlığı korumaya da yardımcı olacaktır." şeklinde yorumluyor.