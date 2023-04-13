Uzmanlar üstüne basa basa söylüyor | Sakın çıplak elle dokunmayın

Doç. Dr. Adem Keskin, kene popülasyonunun artışında veya azalmasında çiftlik hayvanlarının etkili olduğunu belirterek, "Her yıl genellikle keneler Mart ayı sonu Nisan ayının başlangıcında havaların ısınmasıyla birlikte aktif olmaya başlıyorlar. Eğer kışı aç ve ergin halde geçirmişse hemen konak aramaya başlıyor. Bir kısmı kışı yumurta halinde geçiriyor, bunlarda küçük canlılardan kan emmek üzere yumurtadan çıkıyorlar. Bu yıl ki kene popülasyonu, ülkemizde genellikle kırım Kongo odaklı olduğu için doğrudan bir şey söylememiz mümkün değildir. Arazide bu durumu gözlemlememiz gerekiyor. Özellikle çiftlik hayvanları üzerinden keneleri gözlemlememiz gerekiyor. Eğer kışı konaklı alanlarda geçirmişlerse, kışın etkili bir mücadele yapılmamışsa hayvanlar meraya çıktığında kene popülasyonunda artış bekleriz. Bu yıl ki kene popülasyonu hakkında bir şey söylememiz mümkün değildir. Arazide bu durumu gözlemlememiz gerekiyor. Özellikle çiftlik hayvanları üzerinden keneleri gözlemlememiz gerekiyor. Eğer kışı konaklı alanlarda geçirmişlerse, kışın etkili bir mücadele yapılmamışsa hayvanlar meraya çıktığında kene popülasyonunda artış bekleriz. Ciddi bir ilaçlama yapılmazsa kene popülasyonunda artış gözlenebilir“ dedi.